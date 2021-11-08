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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

"Детский мир" увеличил квартальную чистую прибыль на 57,6%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2021 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по МСФО выросла на 57,6% в годовом измерении и составила 3,665 млрд рублей.

EBITDA ритейлера увеличилась на 13,8%, до 5,876 млрд рублей. Рентабельность этого показателя составила 13,4%, как и годом ранее.

Скорректированная EBITDA выросла на 12,5%, до 5,842 млрд рублей, рентабельность этого показателя снизилась до 13,3% с 13,5%. Давление на рентабельность оказал рост издержек на фонд оплаты труда и логистику, вызванные возрастающей конкуренцией за персонал из-за сокращения ресурсов на фоне COVID-19, отметила компания. Поддержку рентабельности оказала высокая доля продаж собственных торговых марок и прямого импорта, которая в III квартале составила рекордные 53%.

Валовая прибыль выросла на 14,5%, до 13,928 млрд рублей, валовая маржа составила 31,7% против 31,6% годом ранее.

Выручка "Детского мира" в III квартале увеличилась на 14%, до 43,942 млрд рублей.

Ритейлер за квартал получил убыток от курсовых разниц в размере 138 млн рублей против убытка в 1,088 млрд рублей годом ранее. Основными причинами образования курсовых разниц стали переоценка валютных обязательств (кредиторская задолженность перед поставщиками товаров), а также результат исполнения заключенных ранее форвардных контрактов и переоценка новых.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию и выплат LTI) составили 18,5% от выручки по сравнению с 17,9% годом ранее. Основной причиной роста издержек стало увеличение фонда оплаты труда ввиду повышения конкуренции и нехватки ресурсов на фоне кризиса, вызванного распространением коронавируса. Расходы на персонал в результате выросли до 7% с 6,6% годом ранее. При этом расходы на аренду остались на прежнем уровне - 7,2%.

Чистый долг "Детского мира" вырос на 27,3%, до 23,226 млрд рублей на конец сентября. Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,2х, как и годом ранее.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль ритейлера выросла в 2,6 раза, до 8,838 млрд рублей. EBITDA повысилась на 33,6%, до 14,163 млрд рублей, рентабельность EBITDA составила 12,1% против 10,8% годом ранее. Скорректированная EBITDA выросла на 21,4%, до 13,367 млрд рублей, рентабельность этого показателя составила 11,4% против 11,2% год назад. Валовая прибыль увеличилась на 20,8%, до 36,403 млрд рублей. Валовая маржа выросла до 31,1% с 30,6% годом ранее. Выручка компании выросла на 18,9%, до 117 млрд рублей.

Гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова отметила через пресс-службу, что в ноябре в связи с введением ковид-ограничений в ряде регионов некоторые магазины сети сократили ассортимент, перешли на работу только в формате выдачи заказов или прекратили работу, но основная часть магазинов продолжает работу в привычном режиме.

"Считаем, что результаты прошлого года доказали высокую устойчивость нашей омниканальной модели, и мы с оптимизмом смотрим на то, как переживем текущую неблагоприятную ситуацию, учитывая наши возможности и опыт для перераспределения ресурсов в онлайн-каналы продаж, а также своевременную реакцию на изменившееся поведение наших покупателей", - заявила она.

Совет директоров ПАО "Детский мир" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за девять месяцев в размере 5,2 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может составить 3,843 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Ввиду ограниченной работы наших магазинов в начале ноября на фоне COVID-19 и неопределенности относительно дальнейших запретительных действий, компания рекомендует акционерам распределить 60% от скорректированной чистой прибыли за 9 месяцев 2021 года по РСБУ в качестве промежуточных дивидендов, то есть 3,8 млрд рублей. При этом компания остается верна своей прежней дивидендной политике. Рекомендация по итоговому размеру дивидендов будет зависеть от результатов четвертого квартала", - заявила Давыдова.

"Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров, у сети есть магазины также в Казахстане и Белоруссии. На конец сентября группа объединяла 1014 магазинов Компания также развивает сеть "компактных" магазинов "Детмир мини" и сеть магазинов товаров для животных "Зоозавр".

Детский мир Мария Давыдова коронавирус

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