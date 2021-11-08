ФТС за 10 месяцев увеличила перечисления в бюджет почти в 1,5 раза

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-октябрь 2021 года перечислила в федеральный бюджет 5 трлн 497 млрд рублей, что на 48,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года (3 трлн 697 млрд рублей), говорится в сообщении службы.

По сравнению с январем-октябрем "доковидного" 2019 года (4 трлн 695 млрд рублей) перечисления также существенно выросли - на 17,1%.

"Основной вклад (72%) в формирование доходов, администрируемых таможенными органами, вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. На фоне оживления внешнеэкономической деятельности их поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 29,6% и составили 3 трлн 477 млрд рублей", - отмечают в ФТС.

"Платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 1 трлн 809 млрд рублей. На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра привело практически к двукратному росту нефтегазовых доходов. Фиксируется и значительный рост доходов от экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что обусловлено введением вывозных таможенных пошлин на зерновые и отдельные виды металлов, лесоматериалов. Сумма прочих вывозных пошлин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 13,5 раза и составила 173,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 729 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% меньше показателя 2018 года (6 трлн 063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 576 млрд рублей).