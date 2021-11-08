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Минфин США ввел санкции против криптобанка Chatex

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минфин США в понедельник сообщил, что внес в санкционный список криптобанк Chatex.

Согласно пресс-релизу Минфина США, санкции введены против Chatex за "помощь в финансовых транзакциях имеющим отношение к атакам с вирусами-вымогателями лицам".

По данным американского ведомства, эта компания работает в Эстонии, Латвии, Сент-Винсенте и Гренадинах.

В Минфине пояснили, что Chatex "облегчал транзакции, связанные с деятельностью множества вирусов-вымогателей".

"Группы и криминальные группировки, занимающиеся атаками с помощью программ-вымогателей, в качестве своей цели использовали американские компании и государственные учреждения всех размеров и сфер, они стремились подорвать основу нашей экономики", - сказал замминистра финансов Уолли Адейемо, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

США Chatex

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