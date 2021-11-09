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Рынки акций Европы завершили день без единой динамики

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов поднялся на 0,04% и достиг 483,61 пункта.

Германский индикатор DAX снизился на 0,05%, итальянский FTSE MIB - на 0,3% и испанский IBEX - на 0,65%. Британский FTSE 100 уменьшился на 0,05% с максимума за 21 месяц, зафиксированного днем ранее.

Между тем французский индекс САС 40 прибавил 0,1%.

Цена акций Compagnie Financiere Richemont, крупнейшего мирового производителя ювелирных изделий, подскочила на 2,8% на новости о том, что инвестфонд Third Point вошел в число акционеров компании.

Бумаги германской Siemens Gamesa, работающей с возобновляемыми источниками энергии, подскочили на 7,4% после публикации отчетности за 2021 фингод. Компания увеличила выручку на 7,5% и сократила чистый убыток до 627 млн евро с 918 млн евро в годом ранее.

Стоимость Covestro выросла на 0,2%. Германская химическая компания увеличила выручку в третьем квартале на 56%, чистую прибыль - более чем вдвое, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Французский концерн Alstom SA заключил контракт с управлением по туннелям Египта на модернизацию каирского метро на сумму около 876 млн евро ($1 млрд). Акции компании прибавили в цене 1,4%.

Между тем котировки бумаг Bouygues упали на 5,8%. Французский конгломерат сообщил о том, что купит Equans, подразделение французской энергетической компании Engie SA, за 7,1 млрд евро. Это подразделение предоставляет технические услуги в сфере энергетики. Стоимость Engie снизилась на 0,8%.

Акции германской Henkel AG подешевели на 6,5%. Производитель бытовой химии и косметики в третьем квартале увеличил продажи на 1,9% - до 5,09 млрд евро. Однако компания сообщила о негативном влиянии проблем в глобальных цепочках поставок и инфляционном давлении, из-за чего теперь ожидает прибыль в расчете на акцию по итогам 2021 года у нижней границы ранее объявленного прогноза.

Эти две компании стали лидерами снижения котировок акций среди компонентов Stoxx 600 в понедельник.

Stoxx Europe 600 DAX CAC FTSE MIB

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