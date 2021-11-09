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Сменилось руководство основного производителя предметов церковного обихода

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил своим указом руководителя художественно-производственного предприятия Русской православной церкви "Софрино", сообщает сайт РПЦ.

И.о. гендиректора "Софрино" стал Андрей Потемкин.

Архимандрит Илия (Руднев) был освобожден от должности и.о. гендиректора фабрики. В тот же день он был снят и с должности главы Финансово-хозяйственного управления РПЦ и отправлен обратно в Валаамский монастырь, где подвизался более 20 лет до назначения в Москву в апреле 2021 года.

Финансово-хозяйственное управление возглавил иеромонах Ермоген (Бурыгин), бывший до сих пор и.о. заместителя управделами Московской патриархии.

Софрино РПЦ Патриарх Кирилл Илия Руднев Андрей Потемкин

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