Индексы РТС и МосБиржи изменились в пределах 0,1% в начале торгов среды

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду открылись разнонаправленно на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры из-за ускорения инфляции в Китае, а также подорожавшей нефти.

К 10:01 индекс МосБиржи повышался на 0,02%, до 4188,33 пункта, индекс РТС снижался на 0,06%, до 1863,05 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 7 копеек до 70,82 рубля.

Подорожали расписки TCS Group (+1,4%), акции "Газпром нефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), Polymetal (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1,1%), "Яндекса" (-1%), АФК "Система" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "РусГидро" (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Московской Биржи" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду противоречивый. С одной стороны, азиатские и американские индексы говорят о слабых аппетитах к риску, однако ситуация в нефти и промышленных металлах благоприятна для российских акций.

Вечером в США выйдут данные по потребительским ценам. Ожидается, что CPI ускорил рост до 5,8% в октябре с 5,4% в сентябре, а Core CPI - до 4,3% с 4,0%. Поскольку в четверг в США отмечают День Ветеранов, то данные по первичным обращениям за пособием по безработице будут опубликованы в среду. Вечером Минэнерго США сообщит данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,3-0,6%, индекс S&P 500 (-0,35%) прервал самую длительную (8 сессий подряд) с 1997 года серию рекордов.

Некоторые инвесторы посчитали откат рынка небольшой передышкой после нескольких дней непрерывного подъема, пишет Market Watch. Сильные отчеты компаний за третий квартал поддерживают рынок акций, несмотря на сохраняющуюся обеспокоенность инвесторов усилением инфляции и проблемами в цепочках поставок.

Статданные, опубликованные во вторник, показали небольшое увеличение темпов подъема цен производителей в октябре по сравнению с предыдущим месяцем - до 0,6% с 0,5% в сентябре. Ускорение роста в значительной степени связано с повышением цен на бензин (6,7%). В годовом выражении цены производителей в США подскочили рекордными темпами - на 8,6%, как и в предыдущем месяце.

Кроме того, Национальная федерация независимого бизнеса сообщила, что индикатор оптимизма представителей малого бизнеса в октябре опустился на 0,8 процентного пункта, до 98,2 пункта, минимума с марта.

В среду в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%) на официальных данных о росте инфляции в Китае в октябре, "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,2%).

Потребительская инфляция в Китае в октябре ускорилась до максимума за 13 месяцев, с сентября 2020 года, из-за повышения стоимости непродовольственной продукции. Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце подскочили на 1,5% в годовом выражении после повышения на 0,7% в сентябре, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Эксперты прогнозировали инфляцию на уровне 1,4%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце подскочили на 13,5% в годовом выражении на фоне роста цен на уголь и другое сырье, используемое электростанциями. Подъем был отмечен по итогам десятого месяца подряд и стал самым значительным с начала публикации этих данных в октябре 1996 года. Консенсус-прогноз предполагал ускорение роста индекса PPI до 12,5% с сентябрьских 10,7%.

Нефть утром в среду дорожает на данных Американского института нефти (API) о сокращении ее запасов в США. К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,6%, до $85,26 за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,3%, до $84,36 за баррель (+2,7% накануне).

По оценкам API, резервы нефти в США на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 1,9 млн баррелей, свидетельствуют данные Trading Economics. При этом запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 234 тысяч баррелей.

Минэнерго США обнародует данные по запасам позднее в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти на 1 млн баррелей. Запасы бензина, как ожидается, снизились на 1,6 млн баррелей, запасы дистиллятов не изменились.