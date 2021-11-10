Рубль вечером дешевеет к доллару и растет к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доллар несколько усилил темпы роста, евро ускорил снижение на Московской бирже в среду вечером, рубль немного дешевеет к бивалютной корзине в условиях опережающего снижения в паре с долларом из-за скачка американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 71,02 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 26,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 81,78 руб./EUR1, подешевев на 12,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,9 копейки - до 75,85 рубля.

Ситуация с инфляцией в США

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и ускорил рост к евро вслед за динамикой валют на глобальном рынке. Доллар заметно растет к большинству мировых валют после публикации статданных, показавших существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце, и заявлений президента США Джозефа Байдена, подчеркнувшего, что его важнейшим приоритетом является именно борьба с инфляцией в стране.

"Сегодняшний отчет об инфляции говорит о росте цен за последний месяц. Инфляция бьет по карманам американцев, и важнейший для меня приоритет - изменить направление этой тенденции", - говорится в заявлении Байдена, распространенном Белым домом.

Он также отметил, что призвал Федеральную торговую комиссию принимать меры при возникновении ситуаций с рыночными спекуляциями.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.

Рынок внимательно следит за данными об инфляции в США, поскольку они являются ключевыми для принятия Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики.

Другой отчет Минтруда, обнародованный в среду, показал повышение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе на 4 тыс. - до 267 тыс., что является минимумом с марта 2020 года.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард ранее сказал, что открыт к тому, чтобы поддержать сокращение масштабных запасов денежных средств и облигаций ФРС США в определенный период времени. "Думаю, одна из вещей, которую мы можем рассмотреть в дальнейшем, что будет подразумевать небольшой уклон в сторону "ястребиного" подхода, это допустить уменьшение баланса в конце процесса сворачивания или вскоре после его завершения", - сказал Баллард в ходе онлайн-выступления.

Федрезерв по итогам ноябрьского заседания сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд - до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта снижается к доллару и незначительно дорожает относительно евро, при этом небольшая волатильность наблюдалась сразу после выхода данных по инфляции в США. "Рост потребительских цен в Штатах превысил порог в 6%, составив в октябре 6,2% г/г, что стало максимальным значением с 1990 года. В первые минуты после публикации статистики курс доллара в моменте преодолел отметку в 71 рубль, однако быстро развить успех у американской валюты не получилось", - отмечает Беспалов.

По словам аналитика, рост потребительских цен наблюдается не только в США, но и других странах. "Например, в Бразилии, согласно сегодняшней статистике, цены в октябре выросли на 10,67% г/г. Рост цен наблюдается также в Китае, где показатель потребительской инфляции увеличился в октябре до более скромных 1,5% г/г, однако цены производителей в КНР на конец октября прибавляли рекордные для этого года 13,5% г/г, что может выступать индикатором дальнейшего роста и потребительской инфляции", - говорит Беспалов.

"Несмотря на это, существенного ухода от риска на рынках пока не наблюдается. Хотя валюты развивающихся стран по большей части слабеют по отношению к доллару, поддержку рублю по-прежнему оказывают относительно дорогая нефть и ожидания повышения ключевой ставки Банком России на следующем заседании", - подчеркивает эксперт.

Министерство финансов России 10 ноября разместило на двух первичных аукционах весь предложенный объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 40 млрд рублей, что стало максимальным результатом с 15 сентября текущего года, когда были проданы бумаги на 63,414 млрд рублей. Таким образом, 10 ноября стало для Минфина лучшим аукционным днем с начала IV квартала.

На первом аукционе были проданы ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 87,658 млрд рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение в 4,4 раза. Средневзвешенная цена на аукционе составила 93,5469% от номинала, что соответствует доходности 8,01% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года, были проданы бумаги также сумму 20 млрд рублей при спросе 34,572 млрд рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 1,7 раза. Средневзвешенная цена на аукционе составила 92,5363% от номинала, что соответствует доходности 8,01% годовых.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в среду. Официальные данные министерства энергетики США показали, что коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю увеличились на 1 млн баррелей - до 435,1 млн баррелей, как и ожидали эксперты, опрошенные S&P Global Platts.

В то же время товарные запасы бензина снизились на 1,56 млн баррелей и составили 212,7 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,61 млн баррелей, до 124,51 млн баррелей.

Эксперты прогнозировали снижение запасов бензина на 1,6 млн баррелей и не ожидали изменения в запасах дистиллятов.

Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 234 тыс. баррелей.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 1,31% - до $83,67 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени снизились на 1,88% - до $82,57 за баррель.

Опубликованные ранее неофициальные данные API указали на неожиданное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 ноября на 59,16 копейки, до 70,695 руб./$1, и уменьшил курс евро на 86,27 копейки, до 81,787 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи уменьшился в среду на 33,03 копейки по отношению ко вторнику и составил 70,7213 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 21,26 копейки и составил 70,7513 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 409,185 млн, из которых $889,373 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 519,812 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 64,62 копейки, до 81,7648 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 51,58 копейки и составил 81,7964 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR607,514 млн, из которых EUR172,392 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR435,122 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали в среду небольшую разнонаправленную динамику относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" выросла на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 7,57% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, уменьшилась - на 2 б.п. - до 7,73% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 8,0% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 8,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 1 б.п. - до 8,68% годовых.