Банк "Зенит" взыскал с производителя электроники "Ангстрем" 1,5 млрд рублей

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску банка "Зенит" взыскал в его пользу с производителя электронной аппаратуры АО "Ангстрем" (Зеленоград, Москва) 1,5 млрд рублей. "Иск удовлетворить полностью", - говорится в информации на сайте суда.

Иск поступил в суд в июле.

Другие данные пока не опубликованы.

Банк "Зенит" по итогам третьего квартала 2021 года занимает 35-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АО "Ангстрем" зарегистрировано в 1993 году.