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Профицит внешней торговли РФ в июле перестал быть рекордным после снижения оценки экспорта

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли РФ (определенное по методологии платежного баланса) в июле 2021 года перестало быть исторически максимальным после корректировки оценки экспорта за этот месяц, следует из обновленных данных на сайте ЦБ РФ.

Согласно опубликованным ЦБ РФ в начале сентября предварительным данным, объем июльского экспорта РФ оценивался в $49,495 млрд. Больше он был только в декабре 2011 года, когда Россия экспортировала товаров на $50,248 млрд.

Теперь оценка экспорта обновлена, она снижена на $3,816 млрд – до $45,679 млрд. Ранее, с июля 2008 года по июль 2014 года, российский экспорт превышал этот обновленный месячный показатель одиннадцать раз.

При публикации ЦБ РФ данных о внешней торговле оговорено, что в них могут вноситься изменения (преимущественно в течение года после первой публикации).

Пересмотр оценки экспорта при неизменности данных об импорте снизил оценку профицита внешней торговли РФ в июле до $19,391 млрд с $23,191 млрд. Таким образом, он перестал быть абсолютно максимальным. Этот статус сохранился за показателем января 2012 года, когда он достиг $20,356 млрд.

Пока за всю новую историю России месячный профицит внешней торговли превышал уровень $20 млрд лишь трижды – в декабре 2011 года он составил $20,293 млрд, в январе 2012 года – $20,356 млрд и феврале – $20,181 млрд.

ЦБ РФ

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