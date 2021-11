Кипрская компания собралась помешать продаже "Интеко"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Кипрская компания, в прошлом косвенно владевшая долей в "Интеко", хочет помешать продаже девелопера банком "Траст" или получить компенсацию за перевод этого актива на баланс кредитной организации.

Основным акционером "Интеко" до 9 сентября 2020 года была Aurevo Ltd, после этого единственным акционером стал "Траст", следует из отчета девелопера по МСФО за прошлый год.

В Aurevo Ltd 10% принадлежит Galantor Finance Ltd, 50% которой владеет Morden Finance Ltd. Эта кипрская компания и хочет оспорить передачу акций "Интеко" "Трасту".

"Мы оспариваем отчуждение акций компанией Aurevo Limited банку "Траст", поскольку это произошло без уведомления и согласия Morden Finance Limited, с нарушением всех корпоративных процедур в Aurevo Limited и Galantor Finance Limited", - сообщил "Интерфаксу" представитель Morden Finance.

Как уверяет компания, 4 ноября 2021 года в Окружной суд Никосии был подан иск к банку "Траст", кипрским компаниям Aurevo Ltd, Galantor Finance Ltd, Niverson Holdings Ltd, Darwood Investmens Ltd, Brokenfrod Holdings Ltd, Mediterranean Directors Ltd, Mediterranean Secretaries Ltd и Gergios Chr. Kirou.

"Требование состоит в том, чтобы вернуть акции "Интеко" компании Aurevo Limited, в которой Morden Finance Limited является участником, либо компенсировать убытки", - отметил представитель Morden Finance. По его словам, кипрский суд уже вынес постановление, запрещающее "Трасту" проводит аукцион по продаже "Интеко" и осуществлять какие-либо иные действия с акциями девелопера.

Morden Finance, как уверяет ее представитель, направила официальное заявление в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Арбитражный суд Москвы с требованием наложить арест на акции "Интеко" и запретить банку "Траст" проводить электронный аукцион по их продаже, назначенный на 16 ноября.

Подобного иска в картотеке арбитражных дел нет. "Интерфакс" направил запрос в ФАС.

"Траст" пока не получал официальных сообщений ни от Арбитражного суда Москвы, ни от ФАС, ни от кипрского суда, заявил представитель банка. "На сегодняшний день мы не видим причин для изменения ранее принятых решений. Мы полагаем, что данная судебная претензия – не что иное, как попытка повлиять на ход аукциона по продаже компании", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Траста".

Кто является бенефициаром Morden Finance и в чьих интересах действует компания, ее представитель не ответил.

"Интеко" ранее контролировалась супругой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной. В 2011 году компанию приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов – Сбербанк (5%). С 21 октября неделю "Интеко" принадлежала кипрской Certerra Ltd, а с 28 октября ее владельцем стала Aurevo Ltd, говорится в годовом отчете девелопера за тот период.

ФАС в ноябре 2011 года сообщила об удовлетворении ходатайства Darwood Investments Ltd на приобретение прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности "Интеко". Это должно было произойти в результате приобретения Darwood Investments 65% компании Aurevo Ltd, владевшей тогда 100% акций девелопера.

В начале 2015 года структура владения "Интеко" изменилась: контроль над компанией получила Niverson Holdings Ltd. ФАС одобрила ходатайство этой компании на покупку 53,85% Darwood Investments, 100% Brokenford Holdings Ltd, 50% Galantor Finance Ltd. Эти компании совокупно владели 95% Aurevo Ltd (65%, 20% и 10% соответственно). Основным владельцем Niverson Holdings Ltd (52%) считался Михаил Гуцериев, еще 20% компании принадлежали его брату Саит-Саламу Гуцериеву, 28% - племяннику Микаилу Шишханову. Сделка была технической, связанной приведением структуры собственности "Интеко" в соответствие с пожеланиями российских властей о деофшоризации российского бизнеса, писала тогда газета "Ведомости" со ссылкой на представителя Шишханова.

По состоянию на февраль 2018 года Рост банк (также ранее принадлежавший Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" – 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

"Траст" стал контролировать "Интеко" в рамках передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.

"Траст" выставил на торги долг и акции "Интеко" по начальной цене 37,4 млрд рублей. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке "Российского аукционного дома" 16 ноября. "Траст" планирует продать 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.

ФАС одобрила ходатайства на покупку 100% акций "Интеко" ООО "Аркада холдинг" (50% в нем принадлежит собственнику "Уралхима" Дмитрию Мазепину), ООО "Самолет Инт 1" (группа компаний "Самолет"), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс управление активами" (обе компании входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО "Логос" и ООО "Ариеф". "Логос" основана выходцем из ИК "Регион" Александром Бадареу. "Ариеф" – недавно созданная компания (зарегистрирована в сентябре 2021 года) в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества, ее учредитель и руководитель – Алексей Буев.