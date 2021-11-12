"Открытие" планирует интегрировать РГС банк в 2022г

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" запланировал интеграцию дочернего РГС банка на 2022 год, ждет существенную экономию в результате присоединения, заявил на пресс-конференции глава банка Михаил Задорнов.

В середине октября газета "Коммерсантъ" сообщила, что РГС банк в ближайшее время может быть объединен с "Открытием" в рамках подготовки группы к продаже.

"Я могу подтвердить, что мы планируем интеграцию "Открытия" и РГС банка в 2022 году. Сейчас у нас совместный управляющий комитет из менеджмента двух банков планирует сроки, порядок, клиентскую работу, потому что нам важно при этом не только сохранить, но и нарастить клиентскую базу уже объединенного банка. Мы уже более точные сроки и финансовые параметры этого объединения до конца этого года сможем сделать публичными. Пока мы сейчас в работе", - заявил Задорнов.

Он отметил, что интеграция банков даст существенную экономию и поможет группе сократить показатель cost to income ratio (соотношение расходов к доходам - ИФ), который является для банка одним из показателей эффективности бизнеса.

"Пока цифры не можем назвать. Это будет частью нашего бизнес-плана на 2022 год", - отметил глава "Открытия".

РГС банк был создан в 1994 году, в 2017 году вошел в периметр группы банка "Открытие" в рамках санации последнего (сейчас находится под контролем ЦБ РФ). "Открытие" планировал присоединить РГС банк, но затем отказался от этой идеи. В 2019 году РГС банк сменил бизнес-стратегию, став банком для автомобилистов и компаний из сферы автобизнеса. Согласно стратегии, к 2022 году кредитная организация планирует войти в топ-15 банков на рынке розничного кредитования с долей рынка в 2% и стать лидером на российском рынке по выдаче автокредитов, заняв 10% рынка автокредитования.