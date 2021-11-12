Рубль утром в пятницу слегка слабеет к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно укрепляются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине на фоне снижения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,5-71,74 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 71,6875 руб. (+5,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 81,995 руб.(+2,75 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 4,4 коп. к уровню закрытия 11 ноября, до 76,33 рубля.

Доллар при этом оказался на 49,11 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,98 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка снижается к доллару и евро на старте торгов 12 ноября вслед за отрицательной динамикой нефтяных котировок. Сдерживающим фактором от большего падения нацвалюты является частичное возобновление аппетита инвесторов к риску на мировых рынках.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,3 за баррель, что на 0,69% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,04 за баррель, что на 0,67% ниже цены на закрытие рынка 11 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,99%, китайский CSI300 теряет 0,31%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 увеличивается на 0,12%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики. Игроки заметно снизили активность на фоне праздничного выходного в США - Дня ветеранов.

В центре внимания трейдеров оставались опубликованные днем ранее статданные, которые указали на существенное ускорение инфляции в США в прошлом месяце.

Согласно данным министерства труда, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%, и эксперты ожидали ее ускорения в октябре до 5,8%.

Скачок цен на энергоносители в США в прошлом месяце составил 30% в годовом выражении, бензин подорожал на 49,6%. Темпы роста стоимости продуктов питания, составившие 5,3%, стали максимальными с января 2009 года.