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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Китай увеличил суточную добычу угля до рекорда

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суточная добыча угля в Китае достигла рекорда на фоне усилий правительства по увеличению его поставок для обеспечения электростанций топливом.

В среду в стране было добыто 12,05 млн тонн угля, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC).

Производство в основных угледобывающих регионах повысилось до максимальных отметок за последние годы, сообщает агентство "Синьхуа".

Среднесуточная добыча угля с 7 по 9 ноября составляла 11,75 млн тонн.

Китай

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