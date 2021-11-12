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ЦБ РФ смягчил требования к эмитентам "зеленых" облигаций

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Банк России смягчил требования к эмитентам "зеленых" облигаций, следует из указания, опубликованного на сайте ЦБ и зарегистрированного Минюстом.

Указание вступает в силу 23 ноября.

У эмитента появилось право самостоятельно определить в проспекте последствия нецелевого использования привлеченных инвестиций, а право инвесторов требовать досрочного погашения облигаций перестает быть обязательным.

Эмитент сможет использовать полученные от размещения облигаций денежные средства до направления их на финансирование "зеленых" проектов, предусмотрев соответствующие положения в политике по управлению денежными средствами.

Согласно новым правилам, можно проводить верификацию не только конкретного проекта, но и инвестиционной политики эмитента в тех случаях, когда конкретный проект на предэмиссионной стадии еще не выбран.

Еще в июне в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что ЦБ готов смягчить норму регулирования нецелевого использования средств.

"Если организация привлекла деньги через "зеленые" бонды и выяснилось, что она использовала их не по назначению, то она должна немедленно это погасить. Это гораздо жестче, чем европейский стандарт. Мы вели переговоры с эмитентами и с инвесторами и нашли некую другую формулу. Она заключается в том, что если ты взял деньги, они тебе сегодня не нужны, ты можешь их размещать на рынке – не проблема, в депозиты и т.д., это не будет нарушением. Потому что я под проект могу привлечь сразу одним буллитом сколько-то рублей миллиардов, но потратить их могу в течение трех лет, потому что у меня финансирование таким образом структурировано. И что же это я, получается, должен остаток держать на счете и ничего с ним не делать? Это глупо", - заявил тогда первый зампред ЦБ.

Он добавил, что в случае действительно нецелевого использования эмитенту в обязательном порядке придется убрать облигации из "зеленой" секции. Остальные изменения в условиях эмиссии компании, по его словам, должны обсуждать с инвесторами.

ЦБ РФ

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