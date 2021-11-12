Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до минимума за 10 лет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 66,8 пункта – минимального значения за 10 лет – с 71,7 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации упал до 73,2 пункта с 77,7 пункта, индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до 62,8 пункта с 67,9 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, на долгосрочную перспективу (5 лет) - остались на уровне 2,9%.

Окончательное значение ноябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 24 ноября.