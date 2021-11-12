Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до минимума за 10 лет

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 66,8 пункта – минимального значения за 10 лет – с 71,7 пункта месяцем ранее. Об этом свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до 72,4 пункта, сообщает Trading Economics.

Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации упал до 73,2 пункта с 77,7 пункта, индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода – до 62,8 пункта с 67,9 пункта.

Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце выросли до 4,9% с 4,8% в сентябре, на долгосрочную перспективу (5 лет) - остались на уровне 2,9%.

Окончательное значение ноябрьского индекса потребительского доверия будет опубликовано 24 ноября.

США

Новости по теме

Новости

Минсельхоз обещал добиваться возмещения капзатрат на маркировку молочной продукции

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Маск продал новую порцию акций Tesla на $687 млн

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

Johnson & Johnson планирует разделиться на две публичные компании

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

РСТ предупредил, что гарантий "Музенидис Трэвел" не хватит для выплат клиентам

Туроператор "Музенидис Трэвел" объявил об остановке деятельности

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

Бюджет РФ за 10 месяцев был исполнен с профицитом 2,14 трлн руб.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

В "АвтоВАЗе" сочли, что мировой дефицит чипов продлится минимум до середины 2022 г.

Чистая прибыль "Роснефти" за III квартал выросла на 35%

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Фондовые индексы США завершили торги разнонаправленной динамикой

Аукцион по продаже "Открытия" стратегу в ноябре объявлен не будет

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });