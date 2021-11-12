В Киеве сообщили о переговорах LetterOne о покупке monobank за $1 млрд

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Международный консорциум во главе с LetterOne, которая принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману и Герману Хану, вел переговоры о покупке виртуального monobank за сумму более чем $1 млрд, сообщил Forbes Сергей Попенко, глава набсовета Универсал банка, по банковской лицензии которого работает monobank.

"Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, который привел к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной", - сказал он.

В январе 2017 года monobank основали бывшие топ-менеджеры Приватбанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю 2017 года банк выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты. Количество клиентов monobank в ноябре 2021 года составляло 4,4 млн человек.

Фридман и Хан опосредованно являются крупнейшими акционерами украинского Альфа банка (32,8632% и 20,9659% акций соответственно).