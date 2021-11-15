Фондовые индексы Европы завершили торги без единой динамики

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в пятницу разнонаправленной динамикой основных индексов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов прибавил 0,3% и составил 486,75 пункта.

Германский индикатор DAX и французский САС 40 выросли на 0,07% и 0,45%. Британский FTSE 100 снизился на 0,5%, испанский IBEX - на 0,13%. Итальянский FTSE MIB повысился на 0,36%. Группа аналитиков Goldman Sachs рекомендовала инвесторам укреплять позиции на европейских рынках в 2022 году. По их мнению, низкие процентные ставки и положительный прогноз экономического восстановления в регионе наряду с относительно низкой стоимостью акций добавляют привлекательности региональному рынку.

Goldman Sachs прогнозирует, что индекс Stoxx 600 в следующем году вырастет на 13%, до 530 пунктов. Таким образом, от нынешнего уровня показатель прибавит 20%, в то время как на данный момент с начала 2021 года он поднялся на 21%. Прибыли компаний, входящих в индекс, в расчете на акцию в 2021 году, как ожидается, вырастут более чем на 60%, в 2022 году - на 6% и в 2023 году - на 4%. До сих пор финрезультаты европейских предприятий проявляли устойчивость к проблемам с поставками и ростом затрат, отметили аналитики.

Среди других причин для роста прибыли европейских компаний они также перечислили рост цен на сырье, повышение доходности облигаций, которое приведет к стимулированию банковского сектора, а также увеличение расходов на инфраструктуру, в особенности на экологически чистые технологии и производства.

Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре по сравнению с прошлым месяцем уменьшился на 0,2% после падения на 1,7% в августе, показали данные статуправления Евросоюза. Аналитики прогнозировали уменьшение на 0,5%. Промпроизводство упало главным образом из-за проблем в цепочках поставок и роста цен на сырье, отмечается в докладе.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года промпроизводство в еврозоне в сентябре увеличилось на 5,2%. В августе годовой рост показателя составил 4,9%. Аналитики Trading Economics в среднем ожидали увеличения на 4,1%. Котировки акций итальянского производителя шин Pirelli & C SpA выросли на 3,5%. Компания в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 25%, выручку на 11% и улучшила годовой прогноз для выручки.

Бумаги фармацевтической AstraZeneca Plc подешевели на 6,9%. Производитель вакцин от коронавируса в третьем квартале 2021 года получил чистый убыток, несмотря на рост выручки в 1,5 раза. Стоимость германского автомобилестроительного концерна Daimler AG увеличилась на 0,6%. Акции Daimler Truck - подразделения компании, производящего грузовики, начнут торговаться на бирже во Франкфурте 10 декабря. Капитализация датского разработчика ПО Simcorp снизилась на 4,9% на неудовлетворительных финансовых результатах за третий квартал.

Крупнейший мировой производитель ювелирных изделий Compagnie Financiere Richemont SA получил положительные квартальные результаты и сообщил о переговорах о сотрудничестве с онлайн-ритейлером люксовых товаров Farfetch. Акции компании подорожали на 10,9%.