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Сбербанк запускает ипотеку на залоговые квартиры

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк запускает предложение по ипотечным кредитам на залоговые квартиры, сообщили в пресс-службе банка.

"Заемщики Сбербанка могут приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья, находящиеся в залоге у Сбербанка. Процентные ставки от 7,9% годовых", - говорится в сообщении.

Как отмечается, условия кредитования распространяются и на программу государственной поддержки для семей с детьми. Ставка по ней составляет от 5% годовых.

"Услуга позволяет упростить и ускорить процесс продажи недвижимости, находящейся в залоге у Сбербанка. При этом всё происходит прозрачно и безопасно", - рассказал вице-президент банка Николай Васев.

Ранее сообщалось, что СберБанк расширил список клиентов с правом на снижение процентной ставки по ипотеке на новостройки и включил туда тех, кто берет кредит по двум документам.

Сбербанк

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