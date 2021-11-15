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"ЛУКОЙЛ" договаривается об увеличении доли в Шах-Денизе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" заинтересован в увеличении присутствия в газовых проектах и сейчас ведет в переговорах об увеличению доли в Шах-Денизе в Азербайджане, сообщил в кулуарах ADIPEC президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

Он напомнил, что в проекте "есть консорциум, который имеет преимущественное право, поэтому идет согласование".

"Да, для интересны сегодня газовые проекты. Мы надеемся, что мы усилим свое присутствие на территории Казахстана. Вы знаете, мы вошли в два новых проекта - Женис и Аль-Фараби - геологоразведочные. У нас еще есть инициативы. Надеюсь, завтра обсудить - у меня будет встреча с премьер-министром (Казахстана - ИФ), с президентом", - сообщил он, уточнив, что интересует в стране и нефть и газ.

ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов Казахстан Азербайджан Шах-Дениз

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