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Airbus оценил мировой спрос до 2040 года в 39 тысяч новых самолетов

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Европейский авиаконцерн Airbus прогнозирует, что до 2040 года мировым авиакомпаниям потребуется 39 тысяч новых пассажирских и грузовых самолетов. В сегменте малой размерности ожидается спрос на 29,7 тысячи машин, средней - 5,3 тысячи, большой - 4 тысяч, сообщила компания.

Ожидается, что более 15 тысяч из 39 тысяч новых самолетов пойдут на замещение старых. В результате к 2040 году в мире будут эксплуатироваться в основном коммерческие самолеты последнего поколения (сейчас этот показатель - около 13%), "что позволит значительно сократить выбросы CO2 мирового парка", заявляют в Airbus.

Пассажиропоток мировых авиакомпаний, по мнению концерна, вскоре должен вернуться к ежегодному росту в 3,9%. Рост будет обусловлен развитием экономики и торговли по всему миру, включая сферу туризма. Самый быстрый рост трафика ожидается в Азии, при этом за счет внутреннего пассажиропотока Китай станет крупнейшим рынком.

Спрос на грузовые перевозки, стимулируемый интернет-торговлей, Airbus объясняет ожидаемым ростом грузовых экспресс-перевозок на 4,7% в год и увеличением объема генеральных грузов (составляет около 75% рынка) на 2,7%. В целом в течение следующих 20 лет потребуется около 2440 грузовых судов, из которых 880 будут новыми.

Совокупную стоимость авиационных сервисов, включая техническое обслуживание, обучение, модернизацию, выполнение полетов, демонтаж и утилизацию, Airbus оценивает в $4,8 трлн в течение следующих 20 лет. За этот же период отрасли понадобятся более 550 тысяч новых пилотов и 710 тысяч технических специалистов.

Airbus также сообщил, что получил заказ на поставку 255 новых самолетов от американской частной инвестиционной компании Indigo Partners. Это первая крупная сделка для компании с момента начала пандемии коронавируса. Цена сделки не называется, СМИ ее оценивают в несколько миллиардов долларов.

Indigo, которая была основана инвестором Биллом Франке, владеет долями в ряде авиакомпаний, включая американскую Frontier, венгерскую Wizz Air, мексиканскую Volaris и подразделения южноамериканской Jetsmart в Китае и Аргентине.

Американский Boeing ранее оценил спрос на гражданские воздушные суда до 2040 года в 43,5 тысячи самолетов единиц. Наибольший рост спроса будет наблюдаться на грузовые суда, заявляли в корпорации, объясняя это развитием электронной коммерции. Ежегодный рост авиаперевозок в мире Boeing оценивал в среднем в 4%.

Airbus Boeing Европа пандемия Indigo

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