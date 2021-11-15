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Х5 и Альфа-банк создали "дочку" для реализации финсервиса "Х5 банк"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - X5 Group, управляющая магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", и Альфа-банк создали дочернюю организацию ООО "Х5 Финансовые Решения" для реализации финансового сервиса "Х5 банк".

"Регистрация юридического лица - один из этапов сотрудничества, в котором будет реализован ряд новых проектов и продуктов в рамках финансового сервиса под брендом "X5 банк"", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службах Х5 и Альфа-банка.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по 49,99% "дочки" принадлежат ритейлеру и кредитной организации, еще 0,02% - "Альфа Инвестиции".

В конце сентября сообщалось, что Х5 до конца года запустит финансовый сервис "Х5 банк" совместно с Альфа-банком.

О планах запустить платежный сервис руководство ритейлера объявило в ходе "Дня инвестора" в октябре 2020 года. Это часть стратегии Х5, которая предусматривает присутствие на каждом этапе "клиентского пути" - от выбора товара до покупки. В декабре гендиректор ритейлера Шехтерман говорил, что Х5 обсуждает запуск платежного сервиса в партнерстве с Альфа-банком (у ритейлера и банка общий владелец - "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнеров).

Летом 2021 года Х5 запустила собственную медиаплатформу food.ru (объединяет сайт, мобильное приложение и сеть пабликов в соцсетях). Для развития платформы Х5 приобрела пул групп в соцсетях, на блог-платформах, каналов в мессенджерах, работавших под брендом Bon Appetit.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. Общая выручка компании по итогам девяти месяцев 2021 года выросла на 10,1%, до 1,594 трлн рублей. В частности, офлайн-продажи увеличились на 8,8%, до 1,562 трлн рублей. 47,86% акций ритейлера принадлежат CTF Holdings S.A. - структуре "Альфа-групп".

Основными акционерами Альфа-банка являются через ABH Holdings Михаил Фридман, Герман Хан, Алексей Кузьмичев, Петр Авен, Андрей Косогов, Mark Foundation for Cancer Research и UniCredit S.p.A.

Альфа-банк по итогам третьего квартала 2021 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

X5 Group Альфа-банк

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