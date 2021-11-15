Темп роста рубля к доллару и евро снизился из-за падающей нефти

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне локального ослабления геополитических рисков, но темпы повышения сократились к вечеру из-за падающей нефти.

Курс доллара составил 72,725 руб. в 19:00, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в первой половине дня курс опускался до 72 руб.). Евро стоил 83,075 руб., подешевев на 19,75 копейки (на пике снижения европейская валюта достигала 82,35 руб.). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17,8 копейки - до 77,38 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно корректируется вверх к доллару и евро на вечерних торгах 15 ноября, отыгрывая потери конца прошлой недели, благодаря наметившейся стабилизации геополитического фона вокруг России. Вместе с тем более активному восстановлению нацвалюте мешает ухудшившаяся конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе падающие цены на нефть.

В конце прошлой недели рубль заметно подешевел в основных валютных парах на фоне возросших геополитических рисков. В свою очередь росту геополитической напряженности способствовали как миграционный кризис, сложившийся на границе Белоруссии со странами ЕС, так и сообщения западных СМИ о перемещении российских войск вблизи границ с Украиной, а США, проявив "излишнюю инициативу", выступили с предупреждением о возможных планах России якобы скорого вторжения на Украину. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не намерена нагнетать обстановку, даже несмотря на незапланированные учения НАТО в акватории Черного моря.

Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), чтобы остановить подъем цен. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные призвал президента Джо Байдена начать продажу нефти из SPR, отметив, что американцам, столкнувшимся со скачком цен на бензин, нужна немедленная помощь. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила CNN, что Байден рассматривает доступные ему инструменты, в том числе продажу нефти из стратегического резерва.

Страны ОПЕК+, решившие ранее в этом месяце не увеличивать добычу больше согласованных ранее объемов, не уверены в стабильности спроса на нефть в ближайшие месяцы. Некоторые европейские страны уже вводят новые карантинные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19. Кроме того, американские нефтекомпании на прошлой неделе увеличили количество буровых установок до максимального уровня с апреля 2020 года, показали данные Baker Hughes.

На этом фоне стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составила $81,26 за баррель, что на 1,11% ниже цены на закрытие рынка в пятницу. Фьючерсы на WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени подешевели на 1,04%, до $79,95 за баррель.

"Российский рубль сегодня укрепляется к доллару США, несмотря на снижающуюся нефть. В конце прошлой недели мы наблюдали как сокращение "аппетита" к carry-trade на фоне роста инфляции в США и ожиданий ужесточения американской денежно-кредитной политики, так и желание части инвесторов уйти из российских активов на фоне усиления геополитической напряженности. Последние страхи не получили своего подтверждения на выходных, поэтому инвесторы возвращаются в рубль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик УК "Промсвязь" Илья Голубов.

"Российский рынок в понедельник несколько успокоился после обострения геополитических рисков в конце прошлой недели. Рубль в течение дня отыгрывал позиции, утраченные в пятницу. Еще в первой половине дня российская валюта была близка к отметке 72 руб. за доллар. К вечеру рубль скорректировался в район 72,7 руб. за доллар, однако даже с учетом этого торговался в плюсе к доллару. Общая ситуация на валютных площадках 15 ноября была не столь однозначной, при этом цены на нефть заметно снижались. Очевидно, что в данных условиях своему росту рубль обязан улучшению "аппетита" инвесторов на локальном рынке после легкой паники в конце прошлой недели. Если тематика геополитических рисков не получит в ближайшее время продолжения, то у отечественной валюты будут все шансы вернуться к уровням недельной давности - в район 71 руб. за доллар", - считает начальник отдела банков и денежного рынка компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам главного аналитика компании "Солид" Дмитрия Донецкого, "текущая ситуация больше похожа на "псевдоэскалацию". В какой-то момент мигранты, рвущиеся в Европу, стали вдруг "элементом" гибридной войны, хотя в 2015 году Европа принимала их с "распростертыми" объятьями. Российские войска при этом не находятся на границе с Украиной, что было подтверждено пресс-секретарем администрации президента Украины. Поэтому все это больше напоминает лишь политические игры, без реальной угрозы эскалации в моменте. Таким образом, в ближайшее время негативный сентимент может сойти на нет, что вновь вызовет приток иностранных инвесторов на российский рынок".

В свою очередь эксперты Sber CIB отмечают, что "рубль восстанавливается после резкого падения в пятницу. В конце прошлой недели рубль ослаб на 2%, опустившись до 73 руб. за доллар из-за опасений относительно геополитических рисков и повышенного спроса на валюту перед выходными. Объемы торгов валютой на "Мосбирже" при этом существенно выросли, особенно в сегменте фьючерсов, что является признаком высокой спекулятивной активности. Геополитическая обстановка на выходных была относительно спокойной, что благоприятно для российской валюты. Сегодня в центре внимания будет виртуальный саммит президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина. Не исключено, что он позитивно повлияет на глобальные рынки: американская сторона допускает возможное частичное снятие пошлин на китайские товары, введенных при президенте Дональде Трампе. Таким образом, рубль может восстановиться до 72 руб./$1 ввиду стабильной геополитической ситуации и прогнозируемого улучшения внешнего фона".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 ноября на 46,06 копейки, до 72,2724 руб., и увеличил курс евро на 55,63 копейки, до 82,7736 руб. Основной причиной повышения официальных курсов стал рост доллара и евро, отмечавшийся во второй половине торгов пятницы, уже после определения Банком России курсов на 13-15 ноября.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 34,1 копейки по отношению к пятнице и составил 72,3138 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 8,77 копейки и составил 72,372 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 935,076 млн, из которых $827,895 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 107,181 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 46,82 копейки, до 82,7788 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 13,52 копейки и составил 82,8539 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR631,151 млн, из которых EUR192,565 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR438,586 - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке как краткосрочных, так и среднесрочных (1-6 месяцев) рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник практически не изменились относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" 15 ноября выросла на 2 базисных пункта - до 7,58% годовых, а по кредитам на семидневный срок осталась на уровне 7,68% годовых. Ставки на срок 1 месяц и 3 месяца также не изменились за день, составив 7,99% и 8,48% годовых соответственно, а ставка на срок 6 месяцев снизилась всего на 1 базисный пункт - до 8,63% годовых.