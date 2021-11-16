Рубль утром во вторник слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США слегка слабеет, а евро незначительно укрепляется на "Московской бирже" во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,15-72,5 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,4675 руб./$1 (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 82,485 руб./EUR1 (+10,5 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,94 коп. к уровню закрытия 15 ноября, до 76,98 рубля.

Доллар при этом оказался на 19,51 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 28,86 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару, но слабеет к евро на старте торгов 16 ноября на фоне неоднозначных внешних сигналов. Поддержку нацвалюте оказывает улучшившаяся конъюнктура мировых рынков капитала, в том числе на нефтяных площадках. При этом росту рубля препятствует геополитическая напряженность в связи с миграционным кризисом на границе Белоруссии со странами ЕС, а также сообщениями западных СМИ о возможных планах России якобы скорого вторжения на Украину.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,72 за баррель, что на 0,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,43 за баррель, что на 0,68% выше цены на закрытие рынка 15 ноября.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют положительную динамику: японский Nikkei 225 растет на 0,16%, китайский CSI300 - на 0,53%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,12%.

Американские фондовые индексы продемонстрировали минимальное снижение по итогам торгов в понедельник. Основное внимание трейдеров по-прежнему сосредоточено на вопросах сильной инфляции и на том, как центральные банки мира будут реагировать на быстрые темпы роста потребительских цен.

Инфляционный фон делает выбор следующего председателя Федеральной резервной системы еще более политически важным для президента США Джо Байдена. The Wall Street Journal сообщил, что выбор может быть сделан между продлением срока нынешнего председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и назначением на этот пост члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард. Причем решение президент может объявить уже на этой неделе.