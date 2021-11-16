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Mercedes Benz отзовет 12 тыс. автомобилей S-класса в Китае

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. отзывает с китайского рынка почти 12 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с безопасностью, сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Кампания затрагивает 755 импортированных в страну машин, выпущенных с 9 июня по 6 июля текущего года, 118 автомобилей, которые были произведены в период с 7 октября 2020 года по 11 февраля этого года, а также 11,124 тыс. машин, которые были выпущены с 3 августа прошлого года по 15 марта 2021 года.

Эти три партии "люксовых" автомобилей имеют различные дефекты, в том числе в топливном насосе. Часть из них имеют неисправность подвижных частей трансмиссии в районе ног пассажира, что может привести к возгоранию и отказу блока управления подушек безопасности.

Автопроизводитель бесплатно устранит неисправности, сообщает агентство "Синьхуа".

Mercedes Китай

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