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Доходность "вечных" евробондов Альфа-банка составит 5,9%

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Доходность "вечных" субординированных еврооблигаций Альфа-банка установлена на уровне 5,9%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

При открытии книги заявок ориентир доходности составлял 6-6,25%. Ожидаемый объем размещения - $350 млн. Спрос на еврооблигации банка составляет около $500 млн.

Организаторами размещения выступают Goldman Sachs International, JP Morgan и сам Альфа-банк.

Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Альфа-банк - четвертый российский банк, размещающий "вечные" еврооблигации осенью. Ранее этот инструмент использовали для пополнения капитала Тинькофф банк, Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк.

Альфа-банк

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