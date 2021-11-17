Европейские рынки акций завершили торги во вторник разнонаправленно

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы закрыли торговую сессию во вторник, не показав единой динамики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,17% и составил 489,27 пункта.

Германский DAX и французский САС 40 поднялись на 0,6% и 0,3% соответственно. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, итальянский FTSE MIB опустился на 0,2% и испанский IBEX снизился на 0,6%.

Уровень безработицы в Великобритании в июле-сентябре снизился до минимума со второго квартала 2020 года, до 4,3% с 4,5% в апреле-июне, показали официальные данные Национального статистического управления (ONS). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 4,4%.

Количество безработных в стране в этот период сократилось на 152 тысяч человек, до 1,45 млн. Количество занятого населения увеличилось на 247 тысяч человек, до 32,52 млн, что оказалось выше прогноза экспертов, ожидавших увеличения на 185 тысяч человек.

Показатель за третий квартал оказался на 0,3 процентного пункта выше уровня допандемийного периода.

В октябре - первом месяце после завершения государственной программы выплаты части заработной платы работникам в неоплачиваемых отпусках из-за пандемии COVID-19, количество работников в британских компаниях увеличилось на 160 тысяч, до рекордных 29,3 млн человек.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре выросли на 3,2% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 2,7% в сентябре. Динамика совпала как с предварительными данными, так и с консенсус-прогнозом экспертов.

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,4%, что также совпало с предварительной оценкой и ожиданиями аналитиков.

Ускорение инфляции является результатом более быстрого подъема стоимости энергоносителей, которая подскочила на 20,2% в годовом исчислении, а также услуг, которые подорожали на 1,8% в прошлом месяце, сообщило Insee.

Данные статистического управления Европейского союза показали, что экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале увеличилась на 2,2% относительно предыдущего квартала. В годовом выражении объем ВВП еврозоны увеличился на 3,7%.

Оба результата совпали как с объявленной ранее оценкой, так и с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Наиболее существенный подъем в июле-сентябре продемонстрировали экономика Австрии (на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом), Франции (на 3%) и Португалии (на 2,9%). ВВП Германии повысился на 1,8%, Италии - на 2,6%.

ВВП государств Евросоюза в третьем квартале увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,9% в годовом выражении.

Это вторая из трех оценок динамики ВВП еврозоны и ЕС за минувший квартал, представленная Eurostat. Окончательные данные будут опубликованы 7 декабря.

Котировки акций британского оператора мобильной связи Vodafone Group выросли на 5%. Компания по итогам первого полугодия 2022 финансового года сократила доналоговую прибыль, но улучшила годовой прогноз.

Бумаги одного из крупнейших в мире производителей алкоголя, британской Diageo прибавили в цене 1,4%. Компания опубликовала новую порцию прогнозов в преддверии capital markets day в Лондоне. Diageo ожидает, что в 2023-2025 финансовых годах органический рост операционной прибыли будет составлять 6-9%.

Стоимость британского концерна Imperial Brands, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, снизилась на 1,6%. Компания в 2021 финансовом году, завершившемся 30 сентября, увеличила доналоговую прибыль в 1,5 раза, что было обусловлено, в том числе, разовым доходом от продажи подразделения премиальных сигар. Imperial Brands повысила размер дивидендов до 139,08 пенса на акцию со 137,7 пенса.

Французский строительный и медиа конгломерат Bouygues с января по сентябрь увеличил чистую прибыль до 807 млн евро с 283 млн евро за сопоставимый период прошлого года. Но, несмотря на это, котировки акций компании упали на 1,7%.