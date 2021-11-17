Фондовые индексы США выросли на статданных и отчетах ритейлеров

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги во вторник ростом на фоне оптимистичных данных о розничных продажах за октябрь и превзошедших прогнозы квартальных отчетов Walmart Inc. и Home Depot Inc..

Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 1,4%. Согласно пересмотренным данным, в сентябре продажи выросли на 0,8%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Рост розничных продаж в прошлом месяце стал максимальным с марта текущего года, поскольку потребители тратят больше в преддверии сезона рождественских праздников, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%.

В сентябре промпроизводство снизилось на 1,3%, как и было объявлено ранее.

Тем временем президент США Джо Байден уже на этой неделе может принять решение о том, кто должен занять должность главы Федеральной резервной системы (ФРС) после истечения четырехлетнего срока службы нынешнего председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла в феврале 2022 года.

Основными кандидатами на этот пост являются сам Пауэлл, а также член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. Учитывая, что позиция Брейнард в отношении инфляции и процентных ставок в США в этом году такая же, как у Пауэлла, нынешняя политика ФРС, вероятно, продолжится вне зависимости от того, кто из них двоих возглавит Федрезерв, пишет The Wall Street Journal.

Акции Walmart подешевели на 2,6%. Крупнейшая в стране компания розничной торговли в третьем квартале 2022 финансового года снизила чистую прибыль на 40%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Компания также улучшила прогноз на год.

Бумаги Home Depot повысились на 5,7%. Крупнейшая в США сеть магазинов товаров для ремонта и обустройства дома увеличила чистую прибыль, выручку и сопоставимые продажи в третьем финансовом квартале сильнее ожиданий.

Котировки акций Tesla Inc. выросли на 4,1%. Глава Tesla Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в понедельник он продал акции на сумму еще $930 млн. Согласно документам, поданным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 15 ноября Маск продал более 934 тысяч акций Tesla.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,15% и составило 36142,22 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 вырос на 0,39% - до 4700,90 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 0,76% - до 15973,86 пункта.