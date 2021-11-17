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"Роснефть" по преимущественному праву выкупит у Shell 37,5% НПЗ в Германии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - "Роснефть" реализовала преимущественное право покупки доли 37,5% в германском НПЗ РСК (в городе Шведт) у Shell, в результате сделки доля "Роснефти" в РСК увеличится с 54,17% до 91,67%, говорится в сообщении российской нефтяной компании.

"Роснефть" уточняет, что соответствующие документы были направлены партнеру. Ожидается, что сделка будет закрыта после одобрения регулирующими органами.

Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, слова которого приводятся в пресс-релизе, отметил: "Увеличение доли в НПЗ PCK свидетельствует о том, что немецкий рынок имеет стратегическое значение для "Роснефти". Компания традиционно выстраивает долгосрочные отношения с партнерами из ФРГ, гарантирует своевременные и бесперебойные поставки сырья, проводит модернизацию ключевых установок НПЗ".

Нефтеперерабатывающей завод РСК в Шведте является одним из наиболее сложных в технологическом отношении НПЗ в Германии с индексом Нельсона 9,8.

Shell Роснефть Германия Игорь Сечин

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