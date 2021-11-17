"Севергрупп" докапитализировала "Утконос" на 7,1 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Уставный капитал ООО "Новый импульс-50" (операционная компания онлайн-ритейлера "Утконос") вырос на 7,09 млрд рублей - до 18,14 млрд рублей с 11,05 млрд рублей. Изменения произошли 16 ноября, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Капитал компании с 2010 года по январь 2020 года менялся незначительно. В июле прошлого года капитал вырос с 5,46 млрд рублей до 7,68 млрд рублей, в феврале 2021 года - до 11,05 млрд рублей.

Единственным владельцем ООО "Новый импульс-50" является "Севергрупп" Алексея Мордашова.

"Утконос Онлайн" - один из крупнейших онлайн-магазинов на российском рынке e-grocery. Ассортимент площадки составляет более 60 тысяч SKU. По данным "СПАРКа", выручка ООО "Новый импульс-50" по РСБУ в 2020 году выросла на 67%, до 14,61 млрд рублей, чистый убыток составил 3,9 млрд рублей по сравнению с убытком в 2,9 млрд рублей в 2019 году.