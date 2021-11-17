Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли до максимума с июля 2008 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 4,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре.

Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов. Таким образом, октябрьский скачок инфляции стал максимальным с июля 2008 года, пишет Trading Economics.

Высокая инфляция обусловлена главным образом скачком цен на энергоносители – на 23,7%.

Продукты питания, алкоголь и табак в октябре подорожали на 1,9%. Стоимость услуг выросла на 2,1%.

Менее всего потребительские цены в прошлом месяце выросли в Португалии – на 1,8%, Финляндии и Греции – на 2,8% в каждой. Наиболее сильный скачок инфляции был зафиксирован в Литве (+8,2%) и в Эстонии (+6,8%). В Германии потребительские цены выросли на 4,6%, во Франции и Италии – на 3,2% в каждой.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в октябре увеличились на 2% в годовом выражении, до максимума с октября 2008 года, после повышения на 1,9% в предыдущем месяце. Показатель оказался ниже ранее данной оценки роста на 2,1%.