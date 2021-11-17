Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Потребительские цены в еврозоне в октябре выросли до максимума с июля 2008 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 4,1% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре.

Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов. Таким образом, октябрьский скачок инфляции стал максимальным с июля 2008 года, пишет Trading Economics.

Высокая инфляция обусловлена главным образом скачком цен на энергоносители – на 23,7%.

Продукты питания, алкоголь и табак в октябре подорожали на 1,9%. Стоимость услуг выросла на 2,1%.

Менее всего потребительские цены в прошлом месяце выросли в Португалии – на 1,8%, Финляндии и Греции – на 2,8% в каждой. Наиболее сильный скачок инфляции был зафиксирован в Литве (+8,2%) и в Эстонии (+6,8%). В Германии потребительские цены выросли на 4,6%, во Франции и Италии – на 3,2% в каждой.

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в октябре увеличились на 2% в годовом выражении, до максимума с октября 2008 года, после повышения на 1,9% в предыдущем месяце. Показатель оказался ниже ранее данной оценки роста на 2,1%.

ЕС

Новости

Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

Власти ОАЭ планируют IPO авиакомпании Emirates

Минэнерго ожидает увеличения максимума энергопотребления в осенне-зимний период

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Госдума приняла закон о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

ОАК выделит 20 млн рублей на постановку "Мастер и Маргарита" в Театре Наций

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

Россия сократила вложения в US Treasuries в сентябре на $86 млн

В бундестаге ждут дальнейшего роста цен на газ из-за ситуации с "Северным потоком 2"

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Клиенты банков в РФ для защиты от мошенников смогут отказаться от дистанционных услуг

Кофе сорта арабика подорожал до максимума с января 2012 года

Цена газа в Европе взлетела до $1046 на приостановке сертификации "Северного потока 2"

Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2"

Германия приостановила сертификацию "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });