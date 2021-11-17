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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Квартальная выручка МТС выросла до 138,2 млрд рублей

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале выручка ПАО "МТС" выросла на 8,4%, до 138,2 млрд рублей.

Показатель скорректированной OIBDA вырос на 4,2% - до 61,3 млрд рублей.

Выручка оператора оказалась лучше консенсус-прогноза, а скорректированная OIBDA - на уровне прогноза. Ранее опрошенные аналитики прогнозировали, что в III квартале выручка МТС увеличится на 7,8% - до 137,5 млрд рублей. Они ожидали роста скорректированной OIBDA на 4,3% - до 61,4 млрд рублей.

Компания сообщила, что повысила прогноз на 2021 год по росту OIBDA и теперь ожидает увеличения показателя минимум на 6%. В прежнем прогнозе МТС речь шла о росте показателя минимум на 5%.

Также МТС подтвердила прогноз по росту выручки на 7-9% по итогам года (рост в пределах высоких однозначных значений, high-single-digit).

Прогноз по CAPEX был уточнен и сейчас составляет 110 млрд рублей по итогам 2021 года (ранее прогноз был в диапазоне 100-110 млрд рублей).

МТС

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