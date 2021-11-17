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МТС по запросу США проверит операции своей "дочки" в Армении

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Система комплаенс-мониторинга, которую ПАО "МТС" по договоренности с американскими властями внедрило в рамках урегулирования антикоррупционного вокруг компании в Узбекистане, обратила внимание на операции в другом государстве на постсоветском пространстве - в Армении.

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Комплаенс выявил ряд операций дочерней компании МТС в Армении, информация о них направлена в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и Минюст США, сама компания начала проверку этих транзакций, говорится в сообщении оператора.

Минюст и SEC "запросили дополнительную информацию" об этих транзакциях. В МТС отметили, что пока не могут предсказать сроки завершения проверки и ее результат.

"Мы, как публичная компания, всегда раскрываем любую информацию о запросах регуляторов. На текущем этапе более детально комментировать ход и содержание проверки представляется преждевременным. Мы продолжаем развивать систему compliance в МТС - в том числе в нашем подразделении в Армении", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МТС.

МТС в сентябре 2019 года в рамках мирового соглашения с SEC и Минюстом внедрила систему независимого комплаенс-мониторинга, предусматривающую совершенствование антикоррупционных политик, регламентов и процедур внутри компании. Соглашение было подписано в марте 2019 года в рамках антикоррупционного расследования деятельности компании в Узбекистане. Соглашение предусматривало выплату компанией суммарно $850 млн.

Антикоррупционное расследование регуляторов США в отношении МТС было связано с бизнесом оператора в Узбекистане с 2014 года. По утверждению американских властей, МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) и Telia использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для многомиллионных взяток структурам, связанным с семьей бывшего президента Узбекистана, для выхода на телекоммуникационный рынок страны. VEON заплатил в 2016 году по итогам расследования $795 млн штрафа, Telia Company - $965 млн.

В 2016 году МТС вышла из бизнеса в Узбекистане, продав местному правительству 50,01% в операторе Universal Mobile Systems (UMS) за символический $1.

США МТС Армения Минюст Узбекистан SEC

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