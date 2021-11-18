Фондовая Европа в основном выросла, кроме Британии и Испании

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Британский фондовый рынок завершил торги в минусе в среду на данных об ускорении инфляции в стране в октябре до десятилетнего максимума. Аналогичную динамику показал также испанский индекс IBEX. Остальные фондовые рынки стран Западной Европы выросли.

Потребительские цены в Великобритании в октябре увеличились на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это самый высокий показатель инфляции с ноября 2011 года. В сентябре инфляция в стране составляла 3,1%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста потребительских цен в октябре на 3,9%.

Стоимость продуктов питания в Британии в прошлом месяце была на 1,2% выше, чем годом ранее, жилищно-коммунальные услуги подорожали за год на 6,8%. Услуги отелей и ресторанов стали дороже на 6,3%, цены на транспорт увеличились на 9,9%.

Потребительские цены выросли на 1,1% относительно сентября. Эксперты в среднем прогнозировали подъем на 0,8%. Месяцем ранее инфляция составила 0,3%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,14% и составил 489,95 пункта.

Германский DAX и французский САС 40 поднялись на 0,03% и 0,1% соответственно. Итальянский FTSE MIB вырос на 0,1%. Британский FTSE 100 и испанский IBEX опустились на 0,5% каждый.

Потребительские цены в еврозоне в октябре увеличились на 4,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,4% в сентябре. Итоговые данные совпали как с предварительно объявленными показателями, так и с прогнозами экспертов.

Менее всего потребительские цены в прошлом месяце выросли в Португалии - на 1,8%, Финляндии и Греции - на 2,8% в каждой. Наиболее сильный скачок инфляции был зафиксирован в Литве (+8,2%) и в Эстонии (+6,8%). В Германии потребительские цены выросли на 4,6%, во Франции и Италии - на 3,2%.

Котировки акций германской технологической компании в сфере медицины Siemens Healthineers AG выросли на 5,6% после публикации финансовых прогнозов компании на среднесрочную перспективу. Siemens Healthineers ожидает, что выручка будет расти на 6-8% в год в период с 2023 по 2025 год, а скорректированная прибыль в расчете на акцию будет увеличиваться на 12-15% в год.

Бумаги британской информационно-аналитической компании Experian PLC подешевели на 4%, несмотря на то, что она увеличила в первом полугодии 2022 фингода доналоговую прибыль на 43% и сообщила, что рассчитывает по итогам года значительно увеличить выручку.

Стоимость британской аутсорсинговой компании Sage Group PLC подскочила на 9,7%. Компания по итогам 2021 фингода повысила дивиденды до 17,68 пенса с 17,25 пенса годом ранее.

Британский девелопер British Land Co. PLC в первом полугодии 2022 фингода смог вернуться на прибыльный уровень по показателю доналоговой прибыли и поднял промежуточные дивиденды до 10,32 пенса с 8,4 пенса, выплаченных по результатам первого полугодия прошлого финансового года. Акции компании подешевели на 2%.

Бумаги польского производителя электронных постаматов InPost S.A. потеряли в цене 13%. Компания ухудшила прогноз финпоказателей на год.