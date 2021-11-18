Фондовые индексы США снизились на 0,3-0,6% в среду

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились на 0,3-0,6% по итогам торгов в среду.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. Она четко обозначила, что этот дедлайн напрямую связан с новыми обязательствами, возникшими у Минфина после принятия законопроекта об инфраструктурных расходах в США.

Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 0,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,52 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в среду.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре количество новостроек составляло 1,53 млн, а не 1,555 млн, как было объявлено ранее. Эксперты прогнозировали увеличение числа новостроек по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущего месяца - до 1,576 млн, по данным Trading Economics.

Котировки акций Target Corp. по итогам торгов упали на 5,2%, несмотря на сильную квартальную отчетность. Вторая по величине в США сеть дисконтных магазинов увеличила чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 48%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания аналитиков.

Лидером падения котировок среди компонентов Dow Jones выступили акции Visa Inc., которые подешевели на 4,7%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. заявил в среду, что со следующего года перестанет принимать кредитные карты Visa в Великобритании из-за высокой комиссии.

Кроме того, наиболее сильно снизились котировки бумаг Goldman Sachs Group - на 2,9%, Merck & Co. Inc. - на 1,8% и Travelers Cos. - на 1,6%.

Бумаги Activision Blizzard потеряли в стоимости 2,9%. Более 100 нынешних и бывших сотрудников американского разработчика видеоигр приняли участие в акции протеста, потребовав отставки главного исполнительного директора компании Бобби Котика после публикации сообщения The Wall Street Journal о том, как он реагировал на жалобы о сексуальных домогательствах.

Между тем акции Boeing Co. подорожали на 0,4%. Аналитики Wells Fargo подняли рекомендацию для них до "покупать". Это обусловлено тем, что рост котировок бумаг компании в последнее время отстает от темпов повышения фондового индекса Standard & Poor's 500 - примерно на 30% с марта.

Lowe's Cos., владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, в третьем квартале увеличила чистую прибыль в 2,7 раза и повысила годовой прогноз. Бумаги компании выросли в цене на 0,4%.

Капитализация TJX Cos. взлетела на 5,8%, поскольку финансовые показатели ритейлера в минувшем квартале оказались лучше прогнозов экспертов.

Цена акций Tesla увеличились на 3,3%. Глава производителя электромобилей Илон Маск во вторник продал акции компании еще на $973 млн, продолжив сокращать свою долю седьмые торги подряд. На прошлой неделе он реализовал бумаги Tesla на общую сумму $6,9 млрд, а в понедельник - на $930 млн. Маск 8 ноября инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети. С того момента он реализовал уже 8,16 млн бумаг на $8,8 млрд.

Стоимость Qualcomm Inc., одного из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов, поднялась на 1% и обновила рекорд. Главный исполнительный директор компании Кристиано Амон сказал, что стоимость автомобильного бизнеса Qualcomm, которая на текущий момент составляет около $1 млрд, достигнет $10 млрд через 10 лет, а выручка, связанная с продажей устройств с выходом в интернет, может вырасти более чем на 75% в течение 2024 года и достичь $9 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 211,17 пункта (0,58%) и составил 35931,05 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 опустился на 12,23 пункта (0,26%) - до 4688,67 пункта.

Nasdaq Composite по итогам торгов уменьшился на 52,28 пункта (0,33%), составив 15921,57 пункта.