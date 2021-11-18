Малый агробизнес РФ может получить господдержку на маркировку молочной продукции

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Предприятия малого агробизнеса РФ, занимающиеся производством и (или) переработкой молочной продукции, могут получить господдержку на ее маркировку.

Это следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, на котором обсуждались вопросы, связанные с развитием малого предпринимательства на селе. "Интерфакс" ознакомился с документом. В пресс-службе вице-премьера подтвердили его наличие.

Абрамченко поручила Минсельхозу и Минфину "проанализировать данные о количестве малых форм хозяйствования, осуществляющих производство и (или) переработку молочной продукции, в том числе о размере их затрат, связанных с введением обязательной маркировки, и представить в правительство предложения о возможности предоставления государственной поддержки на их финансирование" за счет федерального бюджета. Это поручение должно быть выполнено до 8 декабря 2021 года.

Протокол предусматривает и другие поручения, направленные на поддержку малого агробизнеса. Так, Минсельхозу и Россельхознадзору поручено разработать типовой проект организации пунктов убоя сельхозживотных "для применения его для оказания господдержки малых форм хозяйствования". Вместе с региональными органами власти эти ведомства должны представить в правительство предложения по возможным местам расположения таких пунктов. Это поручение необходимо выполнить до 14 декабря.

Абрамченко также поручила проработать вопрос о снижении стоимости ветеринарных услуг в регионах РФ, установить перечень обязательных услуг в этой сфере.

Кроме того, ряд поручений касается снижения стоимости электроэнергии для сельскохозяйственных потребительских кооперативов и фермерских хозяйств, упрощения административных процедур, связанных с вводом объектов капитального строительства в АПК.

На совещании также обращено внимание правительства Тверской области на необходимость активизации работы в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", правительства Крыма - на необходимость активизации господдержки аквакультуры за счет средств федерального бюджета, в том числе в рамках льготного кредитования.