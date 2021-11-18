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Сбор гречихи в РФ превысил миллион тонн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия к 17 ноября собрала 1,037 млн тонн гречихи, что на 66 тысяч тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Как прогнозирует ведомство, сбор этой крупяной культуры в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки.

По данным Росстата, в 2020 году в РФ было собрано 892,2 тыс. тонн гречихи против 785,7 тыс. тонн в 2019 году.

Минсельхоз напоминает, что в этом году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1%, до 975,9 тыс. га, "что позволило получить стабильный урожай даже в условиях неблагоприятных погодных факторов". Гречиху выращивают 49 регионов РФ. К регионам-лидерам, на которые приходится порядка 75% валового сбора, относятся Алтайский край, Башкирия, Курская, Воронежская и Орловская области.

В настоящее время производство гречихи в России полностью покрывает потребности внутреннего рынка, подчеркивает ведомство.

Минсельхоз РФ

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