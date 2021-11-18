ВТБ обещает в 2022 г. повысить уровень бесперебойности работы мобильного банка до 99%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ в 2022 году планирует повысить уровень бесперебойной работы приложения мобильного банка до 99%, сообщил журналистам в ходе видеопрезентации обновленной версии ВТБ Онлайн руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

"Мы по программе "600 дней" (программа глобальной трансформации банка ВТБ - ИФ), я сейчас даже про версию 15 говорю, которую в прошлом году запустили. Мы уже на версии 15 по отношению к 14 версии снизили сбои на 30%, то есть так называемые простои. То есть у нас простои на 30% снизились. Сейчас на версии 16, мы ожидаем, что доведем уровень бесперебойности, это то, когда приложение работает 24/7, до 98%. В 2022 году наша задача вывести уровень работоспособности, бесперебойности до уровня 99%", - рассказал Чугунов.

Он также отметил, что на данный момент бесперебойность работы мобильного банка составляет 98,2%.

ВТБ в четверг представил очередное обновление мобильного приложения и интернет-банка. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал "Госуслуги", переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.