Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики общим объемом порядка 79 трлн иен ($690 млрд), в том числе бюджетные стимулы на сумму 56 трлн иен.

Новая программа предусматривает меры поддержки семей в условиях роста цен на топливо, малого и среднего бизнеса, а также регионов, сообщает агентство Bloomberg.

Как ожидают в правительстве, программа позволит увеличить ВВП Японии на 5,6%. Ее объем будет выше совокупного размера двух пакетов мер поддержки экономики, принятых властями страны в прошлом году и примерно на 40% выше прогнозов, мелькавших в японских СМИ на прошлой неделе. Объем программы составит более 10% ВВП Японии, и это означает, что власти страны, долговая нагрузка которой является самой высокой среди развитых государств, берут на себя довольно серьезные обязательства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо заявил в пятницу, что экономика страны должна вернуться в нормальное русло прежде, чем правительство начнет сворачивать стимулы.

"В критических обстоятельствах мы должны сделать все возможное для защиты жизней и доходов людей, - сказал Кисидо. - Сначала надо оживить экономику, а уже затем оценивать бюджетное положение. Таков порядок".

Японский премьер пообещал постараться привлечь в страну больше производителей полупроводниковых компонентов, в том числе, из США, чтобы усилить этот сектор.