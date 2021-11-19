Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики объемом $690 млрд

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Японии одобрило новый пакет мер поддержки экономики общим объемом порядка 79 трлн иен ($690 млрд), в том числе бюджетные стимулы на сумму 56 трлн иен.

Новая программа предусматривает меры поддержки семей в условиях роста цен на топливо, малого и среднего бизнеса, а также регионов, сообщает агентство Bloomberg.

Как ожидают в правительстве, программа позволит увеличить ВВП Японии на 5,6%. Ее объем будет выше совокупного размера двух пакетов мер поддержки экономики, принятых властями страны в прошлом году и примерно на 40% выше прогнозов, мелькавших в японских СМИ на прошлой неделе. Объем программы составит более 10% ВВП Японии, и это означает, что власти страны, долговая нагрузка которой является самой высокой среди развитых государств, берут на себя довольно серьезные обязательства.

Премьер-министр Японии Фумио Кисидо заявил в пятницу, что экономика страны должна вернуться в нормальное русло прежде, чем правительство начнет сворачивать стимулы.

"В критических обстоятельствах мы должны сделать все возможное для защиты жизней и доходов людей, - сказал Кисидо. - Сначала надо оживить экономику, а уже затем оценивать бюджетное положение. Таков порядок".

Японский премьер пообещал постараться привлечь в страну больше производителей полупроводниковых компонентов, в том числе, из США, чтобы усилить этот сектор.

Япония

Новости

Граждане ЕАЭС получат равные возможности при обращении за кредитами

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

X5 Group объявила о запуске финансовых сервисов "X5 Банк"

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ

Первая партия серверов "Яндекса" выпущена в РФ
Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

Пандемия COVID-19 лишила работы в туризме более полутора миллионов жителей Азии

На повышение МРОТ и прожиточного минимума из бюджета направят 30 млрд рублей

ВТБ выходит из "Магнита" через размещение акций на рынке и сделку с группой Винокурова

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

Эксперт предупредил об оттоке инвестиций из животноводства при ввозе беспошлинной говядины

"Соллерс Авто" реорганизует "УАЗ" для концентрации профильных компетенций

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Alibaba увеличила выручку на 29% и сократила чистую прибыль на 81%

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь

Госдума приняла закон о введении акциза на сталь
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });