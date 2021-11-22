Доля железной дороги в перевозках зерна выросла, несмотря на снижение экспорта РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - РФ в июле-ноябре 2021 года экспортировала более 21 млн тонн зерна против 25 млн тонн за тот же период 2020 года: по состоянию на 15 ноября за рубеж отправлена примерно половина прогнозируемого объема, составляющего 41,5 млн тонн. Об этом пишет в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на аналитический центр "Русагротранса" (РАТ, крупнейший оператор вагонов-зерновозов в стране).

"По железной дороге перевезено 5,84 млн тонн (28%) – это третий результат за последние 7 лет после рекордно урожайных 2017 и 2020 гг. (доля ж/д транспорта – 29% и 36% соответственно). В остальное время эта доля не превышала 27%", - отмечает газета.

По мнению экспертов РАТ, железнодорожные перевозки в экспорте сельхозпродукции будут расти из-за сокращения объемов, доступных на коротких расстояниях, прекращения речной навигации до весны и традиционного уменьшения рейдовой перевалки из-за ухудшения погодных условий в зимние месяцы, добавляет издание. По итогам года доля может составить 30-31%, считают в "Русагротрансе".

Минувший сельскохозяйственный год был крайне удачным в контексте ж/д перевозок зерна, поскольку помимо высокого уровня экспорта имел место большой – с приростом на 60% – урожай в Поволжье, откуда эта продукция традиционно вывозится именно железной дорогой, пишет "Коммерсантъ".

В текущем году увеличение экспортных пошлин привело к сокращению отправок зерна за рубеж, но зато оживились внутренние перевозки, которым способствовали рекордный урожай в Сибири и рост спроса на транспортировку зерна оттуда в пострадавшие от засухи Урал, Восточное Поволжье и Казахстан, а также в центральные и северо-западные регионы РФ, отмечает газета. Но в целом ж/д погрузка по итогам 10 месяцев снизилась на 5,1% "год к году", в октябре – на 25%.

По словам директора "Совэкона" Андрея Сизова, в долгосрочной перспективе доля железнодорожных перевозок может резко вырасти при закрытии рейдовой перевалки в порту Кавказ. "Для всего российского зернового экспорта это будет иметь драматичные последствия. Но от меры выиграют операторы глубоководных терминалов, которые в первую очередь работают с ж/д транспортом", - заявил он изданию.

Генеральный директор "Прозерно" Владимир Петриченко ждет, что доля железнодорожных перевозок зерна на экспорт продолжит постепенно расти. Среди причин – переход экспортеров, в том числе компаний не из первой тройки, на использование собственных вагонов для оптимизации издержек и, как следствие, отказ от автомобильного транспорта.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что железная дорога "показывает выдающиеся результаты" в этом сезоне, ограниченные разве что естественными факторами развития ее инфраструктуры. "Мы ожидаем сохранения темпов в зимнем периоде, когда устьевые порты и рейдовая перевалка снижают активность из-за неблагоприятных погодных условий, а роль глубоководных терминалов, а соответственно, и доля железной дороги растет", - сказал он "Коммерсанту".

Эксперт добавил, что другим важным фактором роста доли железной дороги стал интенсивный экспорт в этом сезоне в страны Евразийского экономического союза, в первую очередь Казахстан.

Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, напротив, отмечает рекордно низкую за последние сезоны погрузку зерна из центра страны, Поволжья и Урала на фоне проблем с урожаем и стремления аграриев придерживать продажи. По его мнению, при текущем регуляторном режиме перевозка зерна будет концентрироваться на юге, где большая доля приходится на автомобильный транспорт.