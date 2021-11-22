BHP и Woodside подписали обязывающее соглашение об объединении нефтегазового бизнеса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP Group Ltd. и австралийская Woodside Petroleum Ltd. подписали обязывающее соглашение об объединении нефтегазового бизнеса BHP с Woodside.

По условиям соглашения, австралийская компания получит весь акционерный капитал BHP Petroleum International Pty Ltd. Для оплаты сделки она выпустит новые акции, которые будут распределены среди акционеров BHP.

Компании объявили о планах объединения нефтегазового бизнеса BHP с Woodside еще 16 августа, а в понедельник, 22 ноября, подписали соответствующее соглашение.

Создаваемая компания войдет в топ-10 независимых энергетических компаний по объему производства и станет крупнейшим представителем сектора на Австралийской фондовой бирже (ASX). Она будет владеть портфелем высокомаржинальных нефтяных активов, а также СПГ-активов, говорится в пресс-релизе BHP.

"Объединение нашего нефтегазового бизнеса с Woodside создаст более крупную и более гибкую компанию, которая сможет лучше справляться с энергопереходом, увеличивая при этом стоимость для акционеров", - заявил главный исполнительный директор BHP Майк Генри.

Компании ожидают, что экономия на расходах в результате слияния составит более $400 млн в год благодаря оптимизации корпоративных процессов и систем, использованию преимуществ укрупнения бизнеса, а также повышению эффективности капиталовложений.

Стороны планируют закрыть сделку во втором квартале 2022 года.

Акции BHP Ltd. подорожали на 0,4% по итогам торгов в Сиднее. С начала текущего года их стоимость снизилась на 14%.