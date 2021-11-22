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Финская строительная группа YIT задумалась о продаже российского бизнеса

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Финская домостроительная группа YIT может продать свой российский бизнес. Как говорится в сообщении компании, совет директоров YIT "в целях оптимизации использования капитала" принял решение изучить "стратегические опции" относительно бизнеса в РФ, среди этих опций - потенциальная продажа.

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Глава компании Маркку Мойланен, чьи слова приводятсяв сообщении, отметил, что в последние годы домостроительный актив YIT в России добился существенного улучшения прибыльности, чему способствовал также рост локального рынка. Однако компания, по его словам, хочет быть "более сфокусированной" на своем портфеле и планирует использовать высвободившийся капитал для финансирования роста домостроения в Финляндии, Польше, Чехии и Словакии.

Выручка домостроительного подразделения YIT в РФ за январь-сентябрь 2021 года составила 145 млн евро, прибыль - 17 млн евро.

YIT - крупный игрок на рынке строительства жилья в Северо-Западном ФО. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "ЮИТ Санкт-Петербург" по РСБУ в 2020 году выросла до 7,8 млрд руб. с 6 млрд руб. в 2020 году, чистая прибыль составила 0,6 млрд руб.

Финляндия Россия YIT

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