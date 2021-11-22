"Победа" наняла на пост летного директора выходца из Ryanair

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" сообщила о назначении нового летного директора: им стал Константин Тарасов, до этого работавший на разных руководящих позициях в крупнейшем европейском авиалоукостере Ryanair.

"Уверен, что это будет огромным и правильным импульсом развития для нас с учетом наших грандиозных планов", - сообщил журналистам гендиректор "Победы" Андрей Калмыков.

Ранее пост летного директора "Победы" занимал Денис Петриков. Он уволился около двух месяцев назад.

В топ-менеджменте "Победы" уже есть один выходец из европейской лоукост-авиакомпании - директор по сервису Ласло Сабо, в прошлом работавший в группе Wizz Air.

"Победа" - низкобюджетная компания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Согласно стратегии "Аэрофлота" до 2028 года, "Победа" должна стать крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией страны (сейчас замыкает тройку после "Аэрофлота" и S7).