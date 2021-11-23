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Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно после первоначального роста

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Основные индексы американского фондового рынка завершили торги в понедельник без единой динамики после первоначального роста.

В центре внимания трейдеров была новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. Об этом сообщил Белый дом в понедельник.

При этом член совета управляющих ФРС Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя.

"Я полностью уверен в том, что председатель Пауэлл и доктор Брейнард обеспечат сильное руководство, в котором нуждается наша страна, после того, как последние 20 месяцев они проходили "испытание огнем", - говорится в заявлении Байдена.

Четырехлетний срок службы Пауэлла на посту главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года.

На фоне новостей выросли акции крупных американских банков и доходность US Treasuries.

Текущая неделя будет сокращенной: в четверг биржи США будут закрыты в связи с выходным по случаю Дня благодарения.

Тем временем рост активности в экономике США ускорился в октябре после слабого подъема в течение предыдущих месяцев, согласно индексу Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго.

Индикатор Chicago Fed National Activity Index вырос до 0,76 пункта в октябре с минус 0,18 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали показатель на уровне 0,17 пункта. Положительное значение индекса сигнализирует о росте выше исторического тренда, отрицательное - ниже.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 0,8% и составили 6,34 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR).

Это максимальный показатель с января текущего года. В сентябре перепродажи находились на уровне 6,29 млн.

Эксперты в среднем прогнозировали сокращение в прошлом месяце на 1,4% - до 6,2 млн домов, свидетельствуют данные опросов Trading Economics и MarketWatch.

Рост перепродаж жилья в минувшем месяце был отмечен в двух из четырех основных регионов США, сообщила NAR.

Цена бумаг Morgan Stanley увеличилась на 2,5%, JPMorgan Chase & Co. - на 2,1%, Wells Fargo & Co. - на 3,1%, Goldman Sachs Group Inc. - на 2,3%.

Акции американского поставщика облачных услуг связи Vonage Holdings Corp. подорожали на 27%. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB покупает компанию за $6,2 млрд.

Бумаги Activision Blizzard Inc. опустились на 0,3% на сообщениях о том, что глава компании Бобби Котик планирует рассмотреть вопрос об отставке, если не сможет восстановить репутацию компании.

Котировки акций Tesla Inc. выросли на 1,7% после того, как CEO компании Илон Маск сказал, что Tesla может начать продажи электрокара Model S Plaid в Китае к весне 2022 года.

Значение Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов увеличилось на 0,05% и составило 35619,25 пункта.

Индекс Standard & Poor's 500 опустился на 0,32% - до 4682,94 пункта.

Между тем Nasdaq Composite снизился на 1,26% и достиг 15854,76 пункта.

США S&P 500 Nasdaq Dow Jones

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