Qiwi выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,30 на акцию

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Qiwi plc по итогам работы за третий квартал 2021 года выплатит дивиденды в размере $0,30 на одну акцию, говорится в сообщении группы.

Датой объявления дивидендов является 6 декабря 2021 года. Qiwi планирует выплатить дивиденды 8 декабря 2021 года. Держатели ADR (американских депозитарных расписок) получат дивиденды вскоре после этой даты.

Совет директоров Qiwi в марте 2021 года установил коэффициент выплаты дивидендов на 2021 года в размере не менее 50% скорректированной чистой прибыли за год.

"Совет директоров оставляет за собой право распределять дивиденды ежеквартально, если он сочтет это необходимым для того, чтобы общая годовая выплата соответствовала предусмотренному целевому показателю, при этом размер выплат в каждом квартале может варьироваться и быть выше или ниже предусмотренного целевого показателя", - отмечает группа.

По итогам работы за II квартал 2021 года Qiwi выплатила дивиденды в размере $0,30 на акцию, за I квартал - $0,22 на акцию.

Qiwi в третьем квартале 2021 года снизила чистую выручку по МСФО на 3,3% - до 6,419 млрд рублей, скорректированную чистую прибыль - на 17,4% - до 2,705 млрд рублей. Эти результаты оказались немного лучше консенсус-прогноза.

Qiwi в III квартале снизила чистую выручку по МСФО на 3,3% - до 6,4 млрд руб., чистую прибыль - на 17% - до 2,7 млрд руб.

Скорректированная чистая прибыль в III квартале текущего года снизилась на 17,4% - до 2,705 млрд рублей против 3,275 млрд рублей за аналогичный период 2020 года.