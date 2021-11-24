Фондовая Европа преимущественно снизилась во вторник

Исключением стали Великобритания и Испания

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рынки акций стран Западной Европы в основном упали по итогам торгов во вторник, исключением из общего тренда стали биржевые индексы Великобритании и Испании.

Инвесторы анализировали свежую порцию данных об экономической активности в европейских странах в ноябре и внимательно следили за ситуацией с распространением COVID-19 в регионе.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в понедельник предупредил, что "к концу этой зимы, вероятнее всего, большинство в Германии переболеет коронавирусом, будет вакцинировано или умрет". Германия после фиксации рекордной дневной заболеваемости рассматривает варианты ужесточения антиковидных мер в стране, включая введение региональных локдаунов, как это сделали уже в Нидерландах. При этом в Германии зафиксирован один из самых низких показателей по вакцинированным гражданам в Западной Европе.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в ноябре 2021 года поднялся до максимума за последние два месяца - 55,8 пункта по сравнению с 54,2 пункта в октябре, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics, опубликованные во вторник. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали, что показатель снизится до 53,2 пункта.

"Сильный рост показателя оказался неожиданным, поскольку экономисты прогнозировали падение. Но даже это вряд ли сможет повлиять на замедление темпов роста в еврозоне в четвертом квартале, особенно тогда, когда новая волна заболеваемости, кажется, станет причиной новых проблем в экономике в декабре", - отметил ведущий экономист IHS Markit Крис Вильямсон.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в ноябре вырос до 56,6 пункта с 54,6 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения до 53,5 пункта.

Сводный PMI Германии в ноябре поднялся до 52,8 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные. PMI в сфере услуг Германии вырос до 53,4 пункта по сравнению с 52,4 пункта в октябре.

Ноябрьское значение сводного PMI Франции было зафиксировано на уровне 56,3 пункта по сравнению с 54,7 пункта, о которых было объявлено в октябре. PMI в сфере услуг Франции вырос до 58,2 пункта. В октябре показатель составил 56,6 пункта.

Сводный PMI Великобритании в текущем месяце незначительно снизился - до 57,7 пункта по сравнению с 57,8 пункта месяцем ранее. Значение PMI в сфере услуг составило 58,6 пункта против 59,1 пункта в октябре.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал на 1,3% и составил 479,25 пункта. Германский DAX опустился на 1%, французский САС 40 - на 0,7%, итальянский FTSE MIB - на 1,3%. Тем временем британский FTSE 100 и испанский IBEX прибавили 0,3% и 0,2% соответственно.

Котировки акций германской промышленной группы ThyssenKrupp опустились на 4,5% на новости о том, что шведский инвестор-активист компании Cevian продаст долю акций ThyssenKrupp в 6,9%.

Бумаги британской Severn Trent, работающей в сфере водоснабжения, подорожали на 0,9%. Severn Trent в первом финполугодии увеличила доналоговую прибыль на 14%, оборот - на 8%. Компания выплатит акционерам промежуточные дивиденды в размере 40,86 пенса на акцию.

Капитализация британской кейтеринговой компании Compass Group PLC увеличилась на 5,8%. Compass более чем вдвое увеличила доналоговую прибыль по итогам 2021 финансового года и объявила о возобновлении выплат дивидендов.

Стоимость швейцарской логистической компании Kuehne + Nagel International снизилась на 5,6% на новости об уходе в отставку СЕО компании Детлефа Трефзгера.

Котировки акций горнодобывающих BHP Group и Rio Tinto выросли на 3% и 2,8% соответственно за счет скачка стоимости железной руды до максимума за 1,5 года.

По итогам торгов на территории роста также оказались акции европейских нефтегазовых компаний на фоне подъема цен на нефть, несмотря на решение администрации президента США Джо Байдена продать 50 млн баррелей из стратегического резерва страны. Акции британской BP PLC прибавили в цене 1,5%, французской TotalEnergies SE - 1,2%, британо-нидерландской Royal Dutch Shell PLC - 1,4%, итальянской ENI S.p.A. - 0,4%.