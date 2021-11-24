Dow Jones и S&P 500 завершили торги в плюсе, Nasdaq снизился

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 выросли, тогда как Nasdaq Composite завершил сессию в минусе.

Активность торгов на американском рынке акций снижается с приближением Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу. Во вторник трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики.

Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch. На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка десятилетних US Treasuries поднялась до максимума за месяц, двухлетних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года.

Рост доходностей американских госбумаг оказывает давление на акции технологических компаний. Этот сектор больше других реагирует на повышение доходностей US Treasuries, поскольку в котировки акций технологических компаний обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

Бумаги Alphabet Inc. подешевели на 0,4% по итогам торгов во вторник, Microsoft Corp. - на 0,6%, Meta Platforms (бывшая Facebook Inc.) - на 1,1%.

Во вторник президент США Джо Байден объявил, что Штаты продадут 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить цены на нефть. Вашингтон сделает этот шаг одновременно с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Цены на нефть отреагировали уверенным ростом на заявление Белого дома. Акции Chevron Corp. подорожали на 2,1%, Exxon Mobil Corp. - 2,6%.

Данные IHS Markit, опубликованные во вторник, показали увеличение темпов роста активности в промышленном секторе США и их ослабление в сфере услуг. Рассчитываемый IHS Markit промышленный PMI в ноябре увеличился до 59,1 пункта с 58,4 пункта в октябре. Значение PMI выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Тем временем, PMI сферы услуг опустился до 57 пунктов с 58,7 пункта в октябре.

Акции крупнейшего банка США JPMorgan Chase & Co. подорожали на 2,4% по итогам торгов, Goldman Sachs Group Inc. - 2,6%. Международный Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) во вторник объявил об ужесточении требований к капиталу обоих банков, решение вступит в силу с 2023 года. Так, показатель достаточности капитала JPMorgan должен будет превышать минимальные требования на 2,5 процентного пункта (п.п.), а не на 2 п.п., как в настоящее время. В случае Goldman Sachs дополнительный буфер капитала должен вырасти до 1,5% с 1%.

Стоимость бумаг Zoom Video Communications упала на 14,7%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в третьем финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 71,6%, но дала слабый прогноз на текущий период.

Акции Abercrombie & Fitch Co. подешевели на 12,6%. Квартальные результаты сети магазинов одежды превзошли прогнозы рынка, однако главный исполнительный директор компании Фрэн Хоровитц предупредила о сохраняющихся проблемах в цепочках поставок и повышении цен на сырье.

Бумаги оператора сети дисконтных магазинов Dollar Tree прибавили в цене 9,2%. Квартальная прибыль компании оказалась на уровне прогнозов, а выручка превзошла ожидания рынка. Кроме того, Dollar Tree, большинство товаров в магазинах которой продавалось по $1 в течение последних 35 лет, объявила о подъеме цен до $1,25.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник поднялся на 194,55 пункта (0,55%) и составил 35813,8 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 7,76 пункта (0,17%) - до 4690,7 пункта.

Nasdaq Composite потерял 79,62 пункта (0,5%) и составил 15775,14 пункта.