Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов отыграли рубежи 4000 и 1700 пунктов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом blue chips на фоне дорожающих нефти (Brent поднялась к $82,8 за баррель) и металлов; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 1,3-2,3%, отыграв рубежи 4000 и 1700 пунктов соответственно.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4 012,34 пункта (+1,3%), индекс РТС – 1 701,33 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,2%.

Доллар стоит 74,32 рубля (+0,05 рубля).

Подорожали акции "Московской биржи" (+3,2%), "Магнита" (+2,6%), расписки TCS Group (+2,6%), ВТБ (+2,1%), АФК "Система" (+2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), Сбербанка (+1,8% и +2,3% "префы"), "Интер РАО" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "Татнефти" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), UC Rusal (+1,4%), Polymetal (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,4% "префы"), "Газпром нефти" (+1,2%), "ММК" (+1,2%), "НЛМК" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "МТС" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,4%).

TCS Group в III квартале увеличила чистую прибыль по МСФО на 31% - до 16,5 млрд руб., что оказалось лучше прогноза (15,6 млрд руб.).

Подешевели расписки Ozon (-0,9%), акции "Яндекса" (-0,7%), "Северстали" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду умеренно позитивный, а снижение акций в Азии в большей степени касается технологичных компаний.

Нефть продолжает дорожать на новостях о более скромной реализации стратегических резервов импортеров, чем предполагалось ранее. Российский рынок вернется к отметке 4000 пунктов по индексу МосБиржи, а доллар может опуститься под уровень 74,0 руб./$1.

Днем в Германии выйдут индексы деловых ожиданий, текущих условий и делового климата. Прогнозируется улучшение деловых ожиданий и ухудшение оценки текущих условий. Американская статистика в среду будет включать отчёты четверга, так как в США будет праздноваться День благодарения. Выйдут данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Заказы на товары длительного пользования могли увеличиться за октябрь на 0,2%. Также выйдет уточнение ВВП США за III квартал - ожидается повышение оценки до 2,1% с 2,0% по сравнению с предыдущим кварталом.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, утром в среду настроения на мировых фондовых рынках улучшаются. Инвесторам стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, а также на расходы и доходы потребителей США в октябре, которые помогут оценить потребительское "здоровье" американцев перед началом сезона рождественских распродаж. Кроме этого, внимание инвесторов будет приковано к индексу цен личных потребительских расходов (PCE) в США в октябре. Ожидается сдержанно позитивная динамика рынков в течение дня.

Индекс МосБиржи уже утром может закрепиться выше 4000 пунктов и сохранить положительную динамику в течение дня, чему будет способствовать крепость цен на рынке нефти, считает аналитик.

Индексы акций в США во вторник изменились на 0,2-0,6%: выросли Dow Jones (+0,6%) и S&P 500 (+0,2%), просел Nasdaq (-0,5%).

Активность торгов на американском рынке акций сократилась в преддверии Дня благодарения в США. Рынки не будут работать в четверг из-за праздника и вновь откроются в пятницу.

Во вторник трейдеры продолжали оценивать новость о выдвижении президентом США Джо Байденом кандидатуры нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, пытаясь понять, какими будут последствия такого решения для денежно-кредитной политики.

Многие эксперты полагают, что, выдвигая Пауэлла на второй срок, Байден дает ему мандат на ужесточение денежно-кредитной политики с целью сдерживания инфляции: быстрое сворачивание программы выкупа активов с прицелом на последующее повышение базовой процентной ставки, пишет Market Watch.

На этом фоне резко выросли доходности казначейских облигаций США, процентная ставка 10-летних US Treasuries поднялась до максимума за месяц (до 1,65% годовых), 2-летних бондов - приблизилась к максимуму с марта 2020 года, что оказало давление на акции технологических компаний.

Этот сектор больше других реагирует на повышение доходностей US Treasuries, поскольку в котировки акций технологических компаний обычно закладываются перспективы быстрого увеличения прибылей, а повышение ставок делает потенциальные будущие прибыли менее ценными.

В среду в Азии также отмечается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет в пределах 0,1%).

Бумаги компаний техсектора в Азии также находятся в лидерах падения из-за увеличения доходности гособлигаций.

Народный банк Китая (НБК) в среду предоставил банкам 100 млрд юаней ($15,5 млрд) в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО для подержания достаточного уровня ликвидности в банковской системе страны. Процентная ставка по 7-дневным операциям 24 ноября составила 2,2% годовых, говорится в сообщении НБК.

Нефть

Нефть утром в среду продолжает попытки роста после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии на сообщении США о намерении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $82,64 за баррель (+0,4% и +3,3% во вторник), январская цена WTI - $78,89 за баррель (+0,5% и +2,3% накануне).

Президент США Джо Байден сообщил во вторник, что этот шаг скоординирован с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей и Великобританией.

Эксперты отмечают, что со временем всем этим государствам придется восстанавливать стратегические резервы, и это приведет к новой волне роста спроса на нефть.

Теперь рынок ждет реакции ОПЕК+ на действия стран, являющихся ключевыми клиентами альянса. Ранее представители ОПЕК+ заявляли, что открытие стратегических резервов Штатами и другими странами является неоправданным при текущих рыночных условиях.