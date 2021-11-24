Суд признал банкротом "дочку" "Открытие холдинга"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "Открытие промышленные инвестиции" (ОПИ, дочерняя структура "Открытие холдинга").

В информации на сайте суда отмечается, что будет открыто конкурсное производство. Другие сведения пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что суд 16 марта по заявлению ВТБ ввел процедуру наблюдения в ООО "Открытие промышленные инвестиции" и утвердил временным управляющим Руслана Губайдуллина.

Суд в марте включил в реестр кредиторов компании требование ВТБ в размере 60,5 млрд рублей, в том числе 57,5 млрд рублей основного долга и 3 млрд рублей неустойки.

22 июля суд признал обоснованным требование ВТБ о включении в реестр кредиторов ООО "ОПИ" еще 2,4 млрд рублей долга.

Арбитражный суд Москвы в конце ноября 2020 года удовлетворил иск ВТБ о взыскании с ОПИ $873 млн по кредиту, выданному на покупку АГД.

Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", был продан ОПИ за $1,45 млрд в 2017 году. Сделку частично финансировал ВТБ, выдав кредит дочерней компании "Открытие холдинга" на $873 млн.

В начале июля 2020 года ВТБ сообщил, что ОПИ перестала исполнять обязательства по кредиту. Этот факт, а также попытка ФАС развернуть сделку вынудили ВТБ подать иск к ОПИ с требованием вернуть кредитные средства.

Арбитражный суд Архангельской области 11 октября 2021 года ввел в отношении АО "АГД Даймондс" процедуру наблюдения, временным управляющим утвержден Кирилл Прокофьев.

ФАС весной 2020 года потребовала в суде развернуть сделку. Как выяснила спустя три года антимонопольная служба, "Открытие холдинг" при покупке актива скрыл от ФАС данные о гражданстве трех своих акционеров. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки подпал под санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС.

Ведомство требует в суде развернуть сделку, но при этом допускает урегулирование вопроса в досудебном порядке. Сейчас ФАС прорабатывает условия мирового соглашения по иску об оспаривании покупки АГД.

"У нас очень прочная юридическая позиция здесь. Только у нас юридическая позиция, больше ни у кого ее нет. (. . .) Поэтому вот в этой ситуации мы говорим: либо нам деньги возвращайте (. . .), либо мы должны получить всю сумму затраченных денег, либо мы забираем этот актив и начинаем производить сами алмазы", - говорил глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, если банк заберет АГД себе, то может рассчитывать на возврат денег в перспективе 5-7 лет.