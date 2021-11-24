Энергохолдинг Enel может рассмотреть продажу генерирующих активов в РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Итальянский энергохолдинг Enel готов рассматривать продажу генерирующих активов в РФ, если получит хорошее предложение, но не хочет спешить с этим вопросом, заявил в ходе пресс-конференции CEO компании Франческо Стараче.

Стараче назвал газовые электростанции компании в России хорошими и понятными на сегодня активами, важными для инфраструктуры. И несмотря на то, что Enel долгосрочно до 2040 г. не планирует развивать газовую генерацию, эти активы останутся в портфеле настолько долго, насколько это будет иметь смысл.

"Если мы получим хорошее предложение, мы оценим его без спешки", - заявил топ-менеджер.

В то же время Enel видит больше стимулов ускориться с развитием портфеля активов возобновляемой энергетики в России.

"Мы хотим начинать новые проекты даже без участия в конкурсах (ДПМ ВИЭ - ИФ)", - сказал Стараче.

Enel принадлежит 56,43% ПАО "Энел Россия". Сейчас в состав "Энел Россия" входят три газовые электростанции - Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также введенный в эксплуатацию ветропарк в Ростовской области и строящиеся - в Мурманской области и Ставропольском крае.