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Фондовые индексы США преимущественно выросли на фоне многочисленных статданных

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно завершили торги в среду подъемом.

Трейдеры оценивали новую порцию статистических данных.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с ноября 1969 года, когда недельное количество заявок было зафиксировано на уровне 197 тыс., отмечается в сообщении Минтруда.

Неделей ранее число обращений составило 270 тыс., тогда как первоначально сообщалось о 268 тыс. Аналитики агентства Bloomberg, так же как и эксперты Trading Economics, в среднем ожидали снижения до 260 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют пересмотренные данные министерства торговли США. Ранее было объявлено о подъеме на 2%. Аналитики в среднем ожидали пересмотра до 2,2%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

Динамика ВВП США в июле-сентябре была наихудшей с момента экономического спада в начале 2020 года, вызванного пандемией COVID-19. Для сравнения: во втором квартале текущего года американская экономика увеличилась на 6,7%.

Доходы населения США в октябре выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. При этом расходы американцев увеличились на 1,3%.

Аналитики в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2% и повышения второго на 1%, согласно Trading Economics.

Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц), тогда как ранее был назван показатель в 800 тыс. (скачок на 14%).

Аналитики в среднем не ожидали изменения продаж в прошлом месяце с объявленного ранее сентябрьского уровня - 800 тыс., свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 67,4 пункта по сравнению с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это минимальное значение показателя за последние 10 лет. Предварительно индикатор оценивался в 66,8 пункта. Аналитики прогнозировали пересмотр до 66,9 пункта, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch не ожидали изменения с ранее объявленного уровня.

Цена акций Gap Inc. упала на 24,1%. Компания, владеющая сетью магазинов одежды, в третьем квартале 2021 года вышла на убыточный уровень, выручка сократилась на 1% из-за проблем в цепочках поставок.

Акции Westlake Chemical Corp. прибавили в цене 2,4%. Компания договорилась о покупке подразделения Hexion Inc., специализирующегося на эпоксидных смолах, примерно за $1,2 млрд.

Бумаги HP Inc. укрепились на 10,1%. Компания увеличила выручку в четвертом финансовом квартале на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года на фоне сильного роста продаж персональных компьютеров.

Котировки акций Dell Technologies Inc. выросли на 4,8%. Компания зафиксировала рекордные показатели выручки и операционной прибыли в третьем финансовом квартале, в частности, благодаря высоким продажам персональных компьютеров, серверов и систем хранения данных.

Акции Apple Inc. выросли на 0,3%. Компания подала в суд на израильского производителя программного обеспечения для видеонаблюдения NSO Group, утверждая, что он неправомерным образом использует свои продукты и услуги.

Бумаги Verizon Communications потеряли в цене 0,2%. Американский оператор телефонной связи объявил о закрытии сделки по покупке за $6,25 млрд TracFone Wireless Inc., предоставляющей предоплаченные услуги сотовой связи.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду опустился на 9,42 пункта (0,03%) и составил 35804,38 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 10,76 пункта (0,23%) - до 4701,46 пункта.

Nasdaq Composite набрал 70,09 пункта (0,44%) и составил 15845,23 пункта.

Dow Jones S&P 500 Nasdaq

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